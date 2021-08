Chipmangel und Lieferstörungen: Zahlreiche Produkte machen sich rar

Apple sah sich im vergangenen Jahr wegen der Corona-Situation und wohl auch aufgrund von Lieferengpässen dazu gezwungen, seine iPhone-Modelle verspätet und in zwei Schüben auf den Markt zu bringen. Das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro waren ab Oktober erhältlich, im November folgten dann das iPhone 12 mini und das iPhone Pro Max. Gänzlich ungewohnt war, dass die neue Apple Watch im vergangenen Jahr vor den iPhone-Modellen vorgestellt wurde und in den Handel kam.

Andere Hersteller und Produktionszweige haben dagegen hart zu kämpfen. So liegen beispielsweise in der Autobranche unzählige Fahrzeuge auf Halde oder stehen Bänder still, weil die benötigten Bauteile nicht geliefert werden. Fahrradhändler warten über Monate hinweg auf neue Lieferungen und haben zum Teil selbst einfache Ersatzteile nicht mehr vorrätig.

Lieferengpässe aufgrund von Chipmangel und gestörten Lieferketten sind in aller Munde. Dabei zeigt sich Apple bislang noch ausgesprochen gut aufgestellt. Wie es scheint, läuft die Produktion der für dieses Jahr noch erwarteten Geräte nach Plan und auch bislang kam der Mac- und iPhone-Hersteller im Vergleich zu anderen Unternehmen mit einem blauen Auge davon. In den letzten Wochen waren höchstens mal längere, aber immer noch verträgliche Lieferzeiten bei einzelnen Produkten wie etwa dem iPad zu bemerken.

