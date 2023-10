Vonmählen Horizon: Tech-Rucksack mit USB-C-Port angeschaut

Vonmählen, der norddeutsche Anbieter von iPhone- und Smartphone-Accessoires, hat mit dem Vonmählen Horizon einen neuen Technik-Rucksack im Angebot, der einen nach außen gelagerten USB-C-Anschluss mitbringt.

Irritiert erst mal: Die Rückseite wird aufgeklappt

Der Rucksack richtet sich an MacBook und Smartphone-Nutzer, die den häufigen Energiehunger ihrer Geräte mit zusätzlichen Akkus und Powerbanks stillen, diese aber nur ungern in Jacken- oder Hosentaschen verstauen bzw. überhaupt aus ihrem Gepäck auspacken möchten. Wir haben den Horizon-Rucksack im vergangenen Monat zu unserem täglichen Begleiter gemacht und nutzen die folgenden Zeilen, um unseren Eindruck des 129 Euro teuren Backpacks zu notieren.

Bequem zu tragen, aber „verkehrt herum“

Was uns gut gefallen hat: Der komplett schwarze Rucksack lässt sich sehr angenehm tragen und besitzt eine schlanke, aber gehaltvolle Rückenpolsterung, die sich mit gut abgestimmten Trageriemen eher in Richtung der Schulterblätter an den Rücken anschmiegt und nicht, wie etwa bei den klassischen Eastpak-Rucksäcken, mittig in Höhe der Gürtellinie baumelt.

Ein Daumen hoch gibt es auch für die Schultergurte, die die Anpassung der Trageriemen mit nur einer Hand und ohne viel Gefummel ermöglichen.

Während der Rucksack an den Seiten und am Rücken auf ein festes Textilmaterial setzt, besteht die Vorderseite aus einem gummiähnliche PET-Material, das sich sehr einheitlich aber nicht besonders gut. Vor Regen und anderen Flüssigkeiten schützt die Front zwar gut, wirklich handschmeichelnd ist das Material, das langfristig ein Kandidat für sichtbare Kratzer werden könnte, aber nicht.

Was die Funktionalität des Rucksacks angeht, hat anfangs der nach hinten versetzte Reißverschluss irritiert. Vor allen während der ersten Tage fühlte sich der Rucksack hier „verkehrt herum“ an, da quasi die Rückseite mit den Gurten aufgeklappt wird und man dann einen Blick in den Stauraum des vorderen Bereiches wirft.

Powerbank-Zugriff ohne langes Kramen

Davon abgesehen ist es im inneren des Horizon aufgeräumt. Hier bietet das Backpack viele Taschen für Rechner, Smartphone und zusätzliche Geräte an. Eingesteckte MacBook werden mit einem zusätzlichen Gummiband am Platz gehalten. Zudem steht im Inneren eine Reißverschlusstasche für weitere Geräte zur Verfügung. Der von außen zugängliche USB-C-Port wird im Rucksacks von einem 40 cm langen USB-C-Kabel fortgesetzt, das mit einer Powerstation verbunden werden kann um so bei längeren Geocaching- oder Pokémon-Touren einen Ladeanschluss zur Verfügung zu stellten.

Darüber hinaus besitzt der Horizon-Rucksack zwei versteckte Seitentaschen links und rechts neben den Trageriemen, die schnell zugänglich sind, wenn der Rucksack auf einer Schulter getragen und unter dem tragenden Arm nach vorne gekippt wird.

Der Blick ins Innere: Platz für Laptop, Akku und Zeug

Wasserabweisenden, 20 Liter Stauraum

Was das Tragegeschirr und den Sitz auf dem Rücken (bei ~180 cm Körpergröße) angeht, ist der Horizon ein saubequemer Tech-Rucksack. Von der Materialwahl an der Front hingegen und dem verkehrt herum gestalteten Stauraum sind wir hingegen keine Fans.

Der USB-C-Port ist ein nettes Extra und attraktiv bei langen Wanderungen oder Messebesuchen. Wir gehören jedoch eher zu den Typen, die ihr iPhone mitsamt des zusätzlichen Akkus für eine halbe Stunde im Rucksack verschwinden lassen würden, als mit dem Ladekabel am Gerät durch die Wildnis oder zur Bahn zu gehen.

Dennoch ist der Horizon-Rucksack ein netter Technik-Backpack, der gut für Universität oder Schule geeignet ist, für Wochenendtrips und Fahrradtouren mit seinem 20-Liter-Volumen aber doch ein bisschen zu wenig Platz bietet. Der Vonmählen Horizon ist aktuell zum Preis von 129,99 Euro direkt über den Hersteller und im Fachhandel erhältlich.