Morgen sollen neue iPads kommen (oder zumindest der Apple Pencil 3)

In dieser Woche stehen mit hoher Wahrscheinlichkeit Neuigkeiten in Sachen iPad an. Allerdings gehen die Meinungen darüber auseinander, ob Apple tatsächlich neue iPads vorstellen oder lediglich die nächste Generation des Apple Pencil an den Start bringen wird.

Aus dem Bauch heraus würden wir ja sagen, dass die Vorstellung einer neuen Generation des Apple Pencil ohne begleitendes neues Tablet-Modell ziemlich unwahrscheinlich ist. Gewissheit erlangen wir wohl morgen oder übermorgen. Apple legt seine „stillen Produktankündigungen“ per Pressemitteilung meistens auf einen Dienstag, seltener wurde für dergleichen auch schon der Mittwoch genutzt.

Auch ein neues Basis-iPad?

Ins Rollen gekommen sind die iPad-Spekulationen für diese Woche durch einen Bericht des Bloggers Sami Fathi, demzufolge Apple in dieser Woche nicht nur die schon seit längerer Zeit erwarteten neuen Modelle des iPad Air und iPad mini, sondern auch ein neues Basismodell des iPad vorstellt. Hier ist der Vorgänger erst seit einem Jahr am Markt.

Die neuen iPads sollen in erster Linie mit Leistungsverbesserungen unter der Haube ausgestattet werden. Das neue iPad Air der 6. Generation soll dann auf einen M2-Prozessor setzen und das iPad mini der 7. Generation mit Apples neuesten Mobilprozessor A16 Bionic ausgestattet sein.

Der Bericht beruft sich dabei auf Apple-interne Quellen, denen zufolge Apple die neuen Geräte am morgigen 17. Oktober vorstellt und noch in dieser Woche die ersten Testgeräte an Medienpartner verteilt.

Das Apple-Blog 9to5Mac gibt vor, über eigene Quellen eine Bestätigung für die für morgen anstehende Vorstellung der neuen iPad-Modelle erhalten zu haben.

Apple Pencil 2 mit Magnetspitzen

Diesem Programmablauf widersprechen allerdings andere Berichterstatter. So sieht das japanische Apple-Blog MacOtakara (Google-Übersetzung) lediglich eine neue Version des Apple Pencil kommen. Zuvor schon hat der für gewöhnlich gut informierte Bloomberg-Autor Mark Gurman in seinem Newsletter verlauten lassen, dass die neuen Modelle des Basis-iPad, des iPad Air und des iPad mini zwar in Arbeit seien, er jedoch nicht davon ausgehe, dass hier relevante Updates unmittelbar bevorstehen. Wie eingangs bereits geschrieben, wäre die Ankündigung eines neuen Apple Pencil 3 ohne zusätzliches Beiwerk in unseren Augen allerdings mehr als ungewöhnlich.

Based on what my source reported

the new Apple Pencil 3 will come with interchangeable magnetic tips (for drawing, technical drawing and painting) pic.twitter.com/AXUdpbZFVh — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 30, 2023

In die Jahre gekommen ist der Apple Pencil auch in seiner aktuellen Generation ohne Frage. Der Zeichenstift wurde zuletzt 2018 aktualisiert und aktuell ist im Gespräch, dass ein neues Modell mit auswechselbaren Magnetspitzen ausgestattet ist, die dann jeweils für Aufgaben wie Malen, Illustrationen und technisches Zeichnen optimiert sind.