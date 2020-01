Von Apple für USDZ: „Reality Converter“ als Beta-Download

Noch wollen weder die Augemented Reality-Apps so richtig abheben, noch hat Apple das in der Gerüchteküche immer wieder auftauchende AR-Headset vorgestellt. Die Arbeiten an der Infrastruktur laufen davon jedoch unbeeindruckt weiter.

So hat Apple jetzt eine erste Beta der neuen Reality Converter-App veröffentlicht, mit deren Hilfe sich 3D-Objekte im USDZ-Format auf Mac anzeigen, anpassen und konvertieren lassen.

Für den Download setzt Apple einen bestehenden Entwickler-Account voraus. Wer anschließend noch USDZ-Objekte zum Ausprobieren benötigt, klickt sich diese in Apples „AR Quick Look„-Portal.