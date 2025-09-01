Nur Apple selbst hält die Preise hoch
MacBook Air und iPads fallen weiter im Preis
Das neueste MacBook Air mit M4-Prozessor ist schon wieder im Preis gefallen. Mittlerweile bekommt man das im März dieses Jahres vorgestellte Notebook in Mitternachtblau bereits ab 915 Euro – das sind satte 24 Prozent (oder auch 284 Euro) unter dem Preis, den man direkt bei Apple bezahlt. Wer lieber eine andere Farbvariante will, bezahlt mit 929 Euro nur geringfügig mehr.
Apples MacBook Air mit 13 Zoll großem Bildschirm ist sowohl bei Amazon als auch bei Galaxus zu diesen Preisen zu haben. Das sind beides autorisierte Vertriebspartner von Apple und es fällt schwer, angesichts dieser drastischen Preisdifferenz noch Argumente für den Kauf direkt beim Hersteller zu finden.
Auch in den meisten anderen Bereichen sprechen die über die eigenen Vertriebskanäle von Apple berechneten Preise immer deutlicher dagegen, die Produkte auf diesem Weg zu beziehen. So bietet Apple beispielsweise seinen Zeichenstift Apple Pencil Pro im hauseigenen Refurb Store gebraucht für 129 Euro statt 149 Euro an. Bei Amazon bezahlt man währenddessen mit 119 Euro für Neuware nochmal 10 Euro weniger.
Ein weiteres Beispiel sind Apples iPads. Auch hier muss man sich zunehmend fragen, wer die Geräte noch für den vollen Preis direkt bei Apple kauft. Das neueste, im März erschienene Modell mit Apples A16-Prozessor ist bei den von Apple autorisierten Händlern mehr oder weniger dauerhaft für rund 10 Prozent weniger zu haben, Amazon verlangt hier gerade 357 Euro statt 399 Euro.
Wenn man nur auf der Suche nach einem preisgünstigen aber flotten Tablet als handlichen Alltagsbegleiter in der Küche und auf dem Sofa sucht, bekommt man das Vorgängermodell sogar schon für 284 Euro – allerdings dann nur in der Ausführung mit pinkfarbenem Gehäuse.
Auch neues USB-C-Zubehör günstig
Im Apple-Store bei Amazon läuft derzeit zudem eine Aktion für Zubehör, in deren Rahmen man unter anderem die neuesten, mit einem USB-C-Anschluss ausgestatteten Versionen des Magic Trackpad, der Magic Mouse und des Magic Keyboard um rund 20 Prozent unter dem Apple-Preis bekommt. Achtet bei diesen Artikeln aber stets darauf, dass ihr tatsächlich auch die USB-C-Version erwischt. Die älteren, mit einem Lightning-Anschluss ausgestatteten Modelle werden von vielen Händlern ebenfalls noch angeboten.
Okay und warum sind die Produkte günstiger geworden? Apple war doch immer hinterher die Preise stabil zu halten.
Eine gute Frage , denke aber auch das der Wettbewerb enorm ist zur Zeit und jeder schaut wo er den anderen ausstechen kann .
Der Absatz muss eben stimmen. Besser Händler geben Rabatt als Apple selbst. Das hochpreisimage muss erhalten bleiben.
Das ist relativ einfach zu erklären!
Das Geld sitzt einfach nicht mehr so locker, das spüren die Händler mittlerweile überall und das ist erst der Anfang!
Wenn jeden Monat 10.000 Arbeitsplätze wegfallen, haben diese Menschen sicherlich andere Sorgen und da kommen alle Anschaffungen auf dem Prüfstand, was man vorher mal eben so eingekauft hat!
Die Händler halten sich offiziell natürlich bedeckt, weil man dem Trend nicht noch mit negativen Aussagen, unnötig Futter geben möchte!
Der Kampf um die permanent schrumpfende Klientel, die sich diese hochpreisigen Produkte noch leisten können und wollen, wird sich wohl eher noch verschärfen.
Vielleicht kommen bald die M5 Modelle.
Zu teuer. Letzte Woche über Media Markt /ebay für 879 € das MacBook Air gekauft, war auch in den Medien! Leider nicht hier.
Gefühlt werden hier über manche Händler nicht berichtet. Wenn bspw. Rewe die 10% auf Apple Guthaben anbietet, erscheint ein Bericht. Wenn Kaufland genau dasselbe tut, erscheint kein Bericht. Ist allerdings ein Luxusproblem und gut für den eigenen Konsum, dann die Produkte in der Aktionswoche nicht restlos ausverkauft sind
Schreib es doch einfach an die Redaktion. Dann wird’s sicher berichtet. Viele Artikel hier sind unterschrieben mit „Dank an xyz“ wenn Infos übernommen wurden.
Amazon hatte es auch für 888 …
Ich finde gerade die Einstiegsmodelle mit 256 GB sind aus Sicht Preis-Leistungs-Verhältnis absolut uninteressant. Der Gebrauchtmarkt gibt mittlerweile auch gute Modelle M1, M2, M3 her.
Sprichst du von den iPads? 256 GB ist zum Beispiel für mich absoluter Overkill. Mehr brauche ich keinesfalls.
+1 War bei mir bislang auch immer ausreichend.
@ iFun: was sagt Apple selbst dazu?
Aber ausgerechnet die Wurzel des Übels, nämlich Apple selbst mit seinen irren Preisen, geht kein bisschen runter. Bleibt zu hoffen, dass die endlich mal in die Knie gezwungen werden. Denen geht es einfach immer noch viel zu gut.
Neidisch?
Wenns Dir zu teuer ist, dann kauf es einfach nicht!
Das 16e für meinen Vater haben wir auch storniert, als wir gesehen haben, dass der Discounter es fast hundert Euro günstiger anbietet.
Damit waren Hülle, Schutzglas, neues Ladegerät und Kabel für den Umstieg auf USB-C direkt gegenfinanziert und es blieb sogar noch was übrig.