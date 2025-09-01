MacBook Air und iPads fallen weiter im Preis

Das neueste MacBook Air mit M4-Prozessor ist schon wieder im Preis gefallen. Mittlerweile bekommt man das im März dieses Jahres vorgestellte Notebook in Mitternachtblau bereits ab 915 Euro – das sind satte 24 Prozent (oder auch 284 Euro) unter dem Preis, den man direkt bei Apple bezahlt. Wer lieber eine andere Farbvariante will, bezahlt mit 929 Euro nur geringfügig mehr.

Apples MacBook Air mit 13 Zoll großem Bildschirm ist sowohl bei Amazon als auch bei Galaxus zu diesen Preisen zu haben. Das sind beides autorisierte Vertriebspartner von Apple und es fällt schwer, angesichts dieser drastischen Preisdifferenz noch Argumente für den Kauf direkt beim Hersteller zu finden.

Auch in den meisten anderen Bereichen sprechen die über die eigenen Vertriebskanäle von Apple berechneten Preise immer deutlicher dagegen, die Produkte auf diesem Weg zu beziehen. So bietet Apple beispielsweise seinen Zeichenstift Apple Pencil Pro im hauseigenen Refurb Store gebraucht für 129 Euro statt 149 Euro an. Bei Amazon bezahlt man währenddessen mit 119 Euro für Neuware nochmal 10 Euro weniger.

Ein weiteres Beispiel sind Apples iPads. Auch hier muss man sich zunehmend fragen, wer die Geräte noch für den vollen Preis direkt bei Apple kauft. Das neueste, im März erschienene Modell mit Apples A16-Prozessor ist bei den von Apple autorisierten Händlern mehr oder weniger dauerhaft für rund 10 Prozent weniger zu haben, Amazon verlangt hier gerade 357 Euro statt 399 Euro.

Wenn man nur auf der Suche nach einem preisgünstigen aber flotten Tablet als handlichen Alltagsbegleiter in der Küche und auf dem Sofa sucht, bekommt man das Vorgängermodell sogar schon für 284 Euro – allerdings dann nur in der Ausführung mit pinkfarbenem Gehäuse.

Auch neues USB-C-Zubehör günstig

Im Apple-Store bei Amazon läuft derzeit zudem eine Aktion für Zubehör, in deren Rahmen man unter anderem die neuesten, mit einem USB-C-Anschluss ausgestatteten Versionen des Magic Trackpad, der Magic Mouse und des Magic Keyboard um rund 20 Prozent unter dem Apple-Preis bekommt. Achtet bei diesen Artikeln aber stets darauf, dass ihr tatsächlich auch die USB-C-Version erwischt. Die älteren, mit einem Lightning-Anschluss ausgestatteten Modelle werden von vielen Händlern ebenfalls noch angeboten.