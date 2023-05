Die guten Fire TV Sticks sind gerade wieder günstiger

Apple bietet seine Set-Top-Box Apple TV 4K aktuell in zwei Versionen für 169 Euro oder 189 Euro an. Hier gilt weiterhin unsere Empfehlung, wenn man zuschlägt auch die 20 Euro Aufpreis für die größere Version in Kauf zu nehmen. Der zusätzliche Speicher ist Nebensache, wichtig ist allerdings, dass ihr nur bei der teureren Variante die Möglichkeit zum Internetanschluss auch per Kabel habt und das Gerät vor allem auch als Border-Router und somit Internet-Schnittstelle für ein Thread-Netzwerk nutzen könnt.

Amazon bietet seine beiden „großen“ Fire TV Sticks gerade für jeden Preis an, zu dem man sonst nur die Einsteigermodelle bekommt. Der Fire TV Stick 4K kostet vorübergehend 34,99 Euro und damit genau so viel, wie der Fire TV Stick Lite . Den Fire TV Stick Max gibt es im Rahmen der Frühjahrsaktion von Amazon für 44,99 Euro, für dieses Geld bekommt man ansonsten nur den gewöhnlichen Fire TV Stick .

