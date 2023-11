Amazon Q: Ein KI-Chatbot als Geschäftskunden-Service

Gerade wer das Pech hat, mit einer schlechten und unzuverlässigen Internetverbindung versorgt worden zu sein, kann von langwierigen Diskussionen an Kundenhotlines wahrscheinlich schon ein Lied singen.

Vor allem bei häufigen Internet-Aussetzern kann es nämlich schnell frustrieren, wenn man das Servicepersonal des Providers immer wieder aufs Neue davon überzeugen muss, dass es sich nicht um einen Anwenderfehler handelt und das Standard-Protokoll vor der Eskalation des Problems eben nicht noch mal durchschritten werden muss.

KI als Dienstleistung

Stellt euch nun vor, dass ihr die Diskussion darüber, ob Router-Neustart und wiederholter Abgleich der Rechnerkonfiguration nun nötig sind oder nicht, zukünftig nicht mehr mit einem Service-Mitarbeiter, sondern mit einem Chatbot führen müsst.

Unangenehme Zukunftsaussichten und gleichzeitig wohl nur eine Frage der Zeit, bis KI-Assistenten auch beim Internet-Provider, beim Bürgeramt und beim Autohaus um die Ecke angekommen sind. Unternehmen, die mit IT nicht so viel am Hut haben, kaufen sich entsprechende Dienste dann einfach ein… beispielsweise bei Amazon.

Amazon Q bereitet internes Wissen auf

So hat Amazon mit Amazon Q jetzt ein neues KI-Produkt für Geschäftskunden vorgestellt. Ein Chatbot, der auf Unternehmensdaten zugreifen und Mitarbeiter dann bei alltäglich anfallenden Aufgaben unterstützen können soll.

Amazon Q Business wird zum Preis von 25 Dollar pro Monat und Mitarbeiter angeboten und soll diesen dann als persönlicher Assistent dienen, der Zugriff auf das gesamte Wissen des Unternehmens hat. Mit Anbindungen an Amazon S3, Salesforce, Google Drive, Microsoft 365, ServiceNow, Gmail, Slack, Atlassian und Zendesk soll der Chatbot in Windeseile auf den aktuellen Stand gebracht werden und kann dann bei allen Alltagsaufgaben zur Hand gehen.

Laut Amazon würde Amazon Q die tägliche Kommunikation vereinfachen, indem dieser Inhalte generiert, wie etwa Blogposts und Social-Media-Titel, sowie Text-Zusammenfassungen und Meetingprotokolle erstellt.

Amazon Q könne außerdem E-Mails entwerfen oder Besprechungsagenden zum Thema Kundenzufriedenheit erstellen. Amazon Q helfe darüber hinaus dabei, wiederkehrende Aufgaben wie das Einreichen von Tickets zu reduzieren, indem es beispielsweise Kundenfeedback zusammenfasst und daraus resultierende Aufgaben in Jira einträgt oder Anrufprotokolle direkt in Salesforce anlegt.

Amazon Q stellt sich auf dieser Webseite vor.