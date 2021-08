Satechi: Verkaufsstart für USB-C-Hub mit integriertem iPad-Ständer

Satechi bietet seinen Aluminium Stand Hub für iPad Pro jetzt offiziell in Deutschland an. Als Vertriebspartner nennt der Hersteller den Apple-Händler Gravis , dort ist das Zubehör mit der offiziellen Preisempfehlung von 99,99 Euro gelistet. Amazon hat den 6-in-1-Hub von Satechi zwar schon seit ein Paar Wochen im Programm , jedoch bislang stets höhere Preise veranschlagt.

Insert

You are going to send email to