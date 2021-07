MagentaTV Entertain: Ab 3. August mit neuem All-in-One-Tarif

Momentan bietet die Telekom MagentaTV mit der Megathek in vier unterschiedlichen Varianten unabhängig vom aktuellen Internetanbieter an. Wer sich 24 Monate bindet kann zwischen MagentaTV mit Netflix und TVNOW Premium (für 21 Euro im Monat) bzw. MagentaTV mit TVNOW Premium (für 10 Euro im Monat) entscheiden. Wer monatlich kündigen möchte wählt zwischen MagentaTV Smart Flex mit TVNOW Premium (für 15 Euro im Monat) und MagentaTV Flex (für 10 Euro im Monat) .

Aktuell ist noch unklar, ob der neue MagentaTV Entertain-Tarif auch in einer Flex-Variante mit der Option zur monatlichen Kündigung angeboten werden wird. Die Telekom unterstreicht in ihrer heutigen Ankündigung zwar, dass der neue Tarif „mit flexibler und einfacher Nutzung“ gepaart werden soll, lässt aber offen ob dieser mit oder ohne Mindest-Vertragslaufzeit angeboten werden wird.

Dieser soll ab 3. August verfügbar sein und wird dann als Komplett-Tarif „MagentaTV Entertain“ vermarktet. In dem neuen Tarif inklusive sind die Angebote der Telekom-Partner Disney und der Mediengruppe RTL Deutschland. Also der Video-Streaming-Dienst Disney+ und das TV-Streaming-Angebot TVNOW Premium. Die telekom beschreibt ihre neue Offerte, die als Reaktion auf Kundenwünsche geschnürt worden sein soll als „attraktivstes Inhalteangebot im deutschen TV-Markt zu einem unschlagbaren Preis“.

