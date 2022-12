HomeKit-Kamera von VOCOlinc ab 31 Euro erhältlich

Wir haben die VOCOlinc VC1 Opto bei ihrer Markteinführung im vergangenen Jahr ausführlich vorgestellt . Die Kamera verbindet sich über WLAN mit dem Heimnetz und lässt sich wahlweise in HomeKit integrieren oder direkt über die App des Herstellers ansprechen. Die VOCOlinc-App verfügt über einen sogenannten HomeKit-Modus, setzt also kein zusätzliches Benutzerkonto voraus.

Der Preis für die mit HomeKit Secure Video kompatible Sicherheitskamera VOCOlinc VC1 Opto lässt sich aktuell per Mausklick um 30 Prozent reduzieren. Wenn man den Gutschein auf den jeweiligen Produktseiten aktiviert, kostet die Kamera im Einzelkauf nur noch 41,30 Euro, nimmt man das vom Hersteller angebotene Kamera-Doppelpack , so fällt der Preis an der Kasse sogar auf 62,30 Euro – also nur noch 31 Euro pro Kamera.

Insert

You are going to send email to