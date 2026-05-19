Früher jubeln
Vodafone beschleunigt Kabel-TV und Internet zur Fußball-WM
Vodafone nutzt die ANGACOM in Köln, um gleich zwei Latenz-Verbesserungen für das eigene Kabelnetz anzukündigen. Zur Fußball-WM sollen Livebilder von ARD und ZDF im Kabelfernsehen schneller im Wohnzimmer ankommen. Zusätzlich startet der Anbieter einen „Latenz-Booster“ für das Kabel-Internet.
Früher jubeln oder erst die Nachbarn jubeln hören?
Der sogenannte „Jubel-Booster“ richtet sich an TV-Kunden im Vodafone-Kabelnetz. Für die WM-Übertragungen von „Das Erste HD“ und „ZDF HD“ greift Vodafone auf ein früher verfügbares TV-Signal der Sender zurück und verteilt dieses direkt im Kabelnetz. Zusätzliche Verarbeitungsschritte sollen dadurch entfallen.
Das Ergebnis klingt nach einer kleinen, im Fußballalltag aber durchaus spürbaren Verbesserung: Die Livebilder sollen rund zwei Sekunden früher auf dem Fernseher erscheinen als bislang. Vodafone hatte eine ähnliche Technik bereits zur Europameisterschaft 2024 eingesetzt. Damals lag das optimierte Kabel-TV-Signal in Messungen vor Satellit und deutlich vor vielen Internet-TV-Angeboten.
ARD und ZDF zeigen 60 WM-Spiele
Relevant ist die Optimierung für alle WM-Spiele, die über ARD und ZDF im Vodafone-Kabelnetz laufen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen überträgt 60 der insgesamt 104 Partien. Die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt am 11. Juni.
Der Vorteil betrifft allerdings nur klassisches Kabelfernsehen. Wer über IPTV, Streaming-Apps oder andere Internet-TV-Angebote schaut, hängt weiterhin von Anbieter, Gerät, App und Internetverbindung ab. Gerade dort können die Verzögerungen je nach Setup deutlich größer ausfallen.
Vodafone will überall das beste WM-Erlebnis bieten.
Weniger Verzögerung beim Kabel-Internet
Unabhängig vom TV-Signal startet Vodafone außerdem den „Latenz-Booster“ für das Kabel-Internet. Technisch handelt es sich um Low-Latency DOCSIS. Zeitkritische Datenströme, etwa für Videokonferenzen, Cloud-Anwendungen oder Online-Gaming, sollen im Netz bevorzugt behandelt und weniger stark gepuffert werden.
Vodafone spricht von mehr als halbierten Reaktionszeiten unter Last. Besonders bemerkbar machen soll sich das in Stoßzeiten, wenn im Hintergrund Downloads, Updates oder andere große Datenübertragungen laufen. Bis Oktober will Vodafone die Technik für rund 12 Millionen Haushalte freischalten, also etwa 45 Prozent des Kabelnetzes. In rund zwei Jahren sollen netzseitig alle 24 Millionen Haushalte im Kabelnetz profitieren.
Damit die Verbesserung auch bei Kunden ankommt, sind Firmware-Updates für passende Kabelrouter nötig. Erste Updates sollen ab Oktober verteilt werden. Ein Austausch von Leitungen oder Routern ist nach Angaben von Vodafone nicht erforderlich.
Ich hatte seit Jahrzehnten einen Ping von ~20. seit Monaten habe ich vermehrt Probleme festgestellt beim ping sodass ich mittlerweile bei ~45 bin! Ein Schelm der sich Böses dabei denkt. Und nun boosten sie mich dann wieder auf meine gewohnten ~20 und in 6 Monaten muss ich dann dafür bezahlen oder was?! :(
Was redest du hier? Der ping hat rein gar nichts mit der Latenz vom tv bild zu tun.
@Klammer
lies doch mal den Artikel ganz, dann merkst du, dass er sich auf den Latenz-Booster beim Kabel-Internet bezieht und da wird die Latenz durch den Ping abgebildet.
Dass es im Artikel auch um einen allgemeinen Latenz Booster für Video, Cloud, Gaming …. (Low-Latency DOCSIS) geht, das hast aber sicher auch gelesen? :-)
Ich kann von der EM24 nur die Mediatheken Apps also von ARD und ZDF empfehlen. Damit war ich zumindest in meiner Nachbarschaft immer kurz vor den anderen.
Zur WM angekündigt, aber erste (und notwendige) Firmware-Updates für die Router erst ab Oktober, und dann auch nur für die Vodafone eigenen Modelle. Was für ein Witz!
Schön, aber die sollten mal ihre Mailserverprobleme in Griff bekommen
Was bin ich froh das ich von Kabel, Magnet ehemals UPC weg bin. Ebenfalls damals einen Ping von 40ms.
Jetzt bei Glasfaser FTTH bei A1 mit 3ms und btw. noch ein besserer Preis als Kabel Internet.
Bei mir kommen bei der Gigabit Leitung für 39,99 Euro im Schnitt 900 Mbps an. Bei Glasfaser müsste ich dafür mindestens 20 Euro mehr berappen.
Wenn man die 900MBit wirklich braucht, teilt man die mit den Nachbarn und was ist mit der Reaktionszeit und dem Upload?
Es ist vollkommen irrelevant, ob mensch zwei Sekunden früher jubeln kann
Ändert am Ergebnis nichts
Für Dich und mich ja. Für andere vielleicht nicht. Und wenn jemand da richtig Spaß dran hat, dann ist es auch völlig in Ordnung, dass es ihm wichtig ist, noch ein bisschen mehr Live-Gefühl haben zu wollen.
Die Frage ist ja, wieviel Geld und Ressourcen sollte man investieren, bis niemand mehr in Deutschland 2 Sekunden zu früh jubelt?
Das nenne ich mal First World Problems. Weil der Nachbar eventuell drei Sekunden (!) früher das Tor sieht, das macht natürlich ein gaaaanz anderes Erlebnis. Oder ist es nur Neid und Missgunst? Jedenfalls fürchterlich erbärmlich.
Ja, das macht tatsächlich ein ganz anderes Erlebnis. Wenn man andere schon jubeln hört, man selbst aber noch nich den Aufbau eines Angriffs sieht, zerstört das viel.
Aber ja, ist ein first world problem.
Das hatte ich aber 2010 auch schon mit Digital und Analog-Sat
Ich kann dir noch hunderte andere First world problems nennen die weitaus trivialer sind.
Und was sagt uns das. Früher gab es einen Fernsehempfang und fertig. Alle Spiele, alle haben das gleiche gesehen und gut war. Auswahl kann auch erdrücken.
Bin ich froh, dass ich von dem Verein weg bin. Da zahl ich bei der Telekom gerne ein paar Euro mehr und hatte noch nie Probleme (im Gegensatz zu vorher bei Vodafone).
Demnächst fällt das Tor im Fernsehen schneller als auf dem Platz.
Hahah
Klar, das steht doch:
„greift Vodafone auf ein früher verfügbares TV-Signal der Sender zurück“
Und dann bekommt der Stürmer die Anweisung, dass er das Tor schießt…
Beim lesen des Artikels habe ich nur darauf gewartet dass der jubel booster für schmale 4.99 pro Monat als zusatzangebot abonniert werden kann.
Hat hier zufällig noch jemand in letzter Zeit verstärkt Probleme mit „eigenem“ DNS (Cloudflair) und Kabel Internet von Vodafone? Ohne Fallback auf DNS von Internetanbieter habe ich täglich massive Ausfälle (also meine Fritzbox hat Ausfälle, mir geht es gut).