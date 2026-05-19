Vodafone beschleunigt Kabel-TV und Internet zur Fußball-WM

Vodafone nutzt die ANGACOM in Köln, um gleich zwei Latenz-Verbesserungen für das eigene Kabelnetz anzukündigen. Zur Fußball-WM sollen Livebilder von ARD und ZDF im Kabelfernsehen schneller im Wohnzimmer ankommen. Zusätzlich startet der Anbieter einen „Latenz-Booster“ für das Kabel-Internet.

Früher jubeln oder erst die Nachbarn jubeln hören?

Der sogenannte „Jubel-Booster“ richtet sich an TV-Kunden im Vodafone-Kabelnetz. Für die WM-Übertragungen von „Das Erste HD“ und „ZDF HD“ greift Vodafone auf ein früher verfügbares TV-Signal der Sender zurück und verteilt dieses direkt im Kabelnetz. Zusätzliche Verarbeitungsschritte sollen dadurch entfallen.

Das Ergebnis klingt nach einer kleinen, im Fußballalltag aber durchaus spürbaren Verbesserung: Die Livebilder sollen rund zwei Sekunden früher auf dem Fernseher erscheinen als bislang. Vodafone hatte eine ähnliche Technik bereits zur Europameisterschaft 2024 eingesetzt. Damals lag das optimierte Kabel-TV-Signal in Messungen vor Satellit und deutlich vor vielen Internet-TV-Angeboten.

ARD und ZDF zeigen 60 WM-Spiele

Relevant ist die Optimierung für alle WM-Spiele, die über ARD und ZDF im Vodafone-Kabelnetz laufen. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen überträgt 60 der insgesamt 104 Partien. Die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt am 11. Juni.

Der Vorteil betrifft allerdings nur klassisches Kabelfernsehen. Wer über IPTV, Streaming-Apps oder andere Internet-TV-Angebote schaut, hängt weiterhin von Anbieter, Gerät, App und Internetverbindung ab. Gerade dort können die Verzögerungen je nach Setup deutlich größer ausfallen.

Vodafone will überall das beste WM-Erlebnis bieten.

Weniger Verzögerung beim Kabel-Internet

Unabhängig vom TV-Signal startet Vodafone außerdem den „Latenz-Booster“ für das Kabel-Internet. Technisch handelt es sich um Low-Latency DOCSIS. Zeitkritische Datenströme, etwa für Videokonferenzen, Cloud-Anwendungen oder Online-Gaming, sollen im Netz bevorzugt behandelt und weniger stark gepuffert werden.

Vodafone spricht von mehr als halbierten Reaktionszeiten unter Last. Besonders bemerkbar machen soll sich das in Stoßzeiten, wenn im Hintergrund Downloads, Updates oder andere große Datenübertragungen laufen. Bis Oktober will Vodafone die Technik für rund 12 Millionen Haushalte freischalten, also etwa 45 Prozent des Kabelnetzes. In rund zwei Jahren sollen netzseitig alle 24 Millionen Haushalte im Kabelnetz profitieren.

Damit die Verbesserung auch bei Kunden ankommt, sind Firmware-Updates für passende Kabelrouter nötig. Erste Updates sollen ab Oktober verteilt werden. Ein Austausch von Leitungen oder Routern ist nach Angaben von Vodafone nicht erforderlich.