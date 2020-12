VOCOlinc: HomeKit-Steckdosen zum Tiefstpreis – „Adaptives Licht“-Beta aktivieren

Zunächst wollen wir euch auf ein Schnäppchen in Sachen HomeKit-Steckdosen hinweisen. Der VOCOlinc Smart Plug ist im Zweierpack dank Rabattgutschein momentan für 33,89 Euro zu haben. Der Einzelpreis für die Steckdose fällt damit auf knappe 17 Euro. Soweit wir das im Blick haben, der bisherige Bestpreis für eine HomeKit-Steckdose mit integrierter Verbrauchsmessung.

Wir haben den VOCOlinc Smart Plug bei seiner Markteinführung vor einem Jahr ausführlich vorgestellt. Die Steckdose verbindet sich über WLAN mit dem heimischen Netzwerk und kann über HomeKit-Apps und Siri bedient werden. Über die App des Herstellers stehen Zusatzfunktionen wie die Möglichkeit zur Überwachung des Stromverbrauchs zur Verfügung.

Die VOCOlinc-App hatten wir kürzlich ebenfalls in den News. Die Anwendung lässt sich ohne Anmeldung für Zusatzfunktionen, darunter auch die Installation von Firmware-Updates nutzen.

Ebenfalls von VOCOlinc momentan günstiger erhältlich ist der Luftbefeuchter VOCOlinc MistFlow, hier fällt der Preis dank Rabattgutschein auf 64,99 Euro. Ausführlich haben wir das Gerät hier beschrieben.

VOCOlinc: HomeKit-Funktion „Adaptives Licht“ aktivieren

Vor Weihnachten haben wir auch darüber berichtet, dass VOCOlinc im Januar die Funktion „Adaptives Licht“ für seine L3-Lampen und den Lightstrip LS2 bereitstellen will. Ein Leser hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass sich die Beta-Funktion auch jetzt schon testen lässt. Wenn ihr also über die genannten Leuchtmittel verfügt, könnt ihr die Funktion aktivieren, in dem ihr in der VOCOlinc-App auf „Benutzer“ und dann auf „Über diese App“ geht. Wenn ihr dort fünfmal auf die aktuelle Versionsnummer 3.1.6 tippt, wechselt die App in den offenen Beta-Modus mit erweitertem Funktionsumfang.