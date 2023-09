Anthony Cangialosi, Produktmanager in der Entwicklungssparte Microsofts, begründet die Entscheidung gegen Visual Studio für Mac mit einer nachlassenden Nutzung der Anwendung. Die Kräfte des Unternehmens seien bei der Optimierung von Visual Studio besser aufgehoben, das sich über das Cloud-Angebot „Microsoft Dev Box“ auch auf dem Mac nutzen lassen würde. Zudem könnten Anwender die lokal entwickeln zu VS Code wechseln .

Wie Microsoft betont sei das Ende der Mac-Anwendung jedoch nicht mit dem Aus des .NET-Development auf Apple-Rechnern gleichzusetzen. Von der Entscheidung betroffene Entwickler sind dazu aufgerufen auf VS Code zu wechseln und Gebrauch von Erweiterungen wie etwa dem C# Dev Kit für VS Code zu machen.

Der Software-Konzern Microsoft wird keine Ressourcen mehr in die Entwicklungsumgebung Visual Studio für Mac investieren und hat angekündigt die aktuelle Version der Software zum 31. August 2024 gänzlich einstellen zu wollen. Bis dahin soll Visual Studio für Mac noch eine offizielle Unterstützung genießen, wird aber nur noch aktualisiert, wenn Sicherheitslücken oder von Apple vorgenommene Veränderungen an macOS dies zwingend erforderlich machen sollten.

Visual Studio für Mac: Microsoft kündigt Einstellung an

