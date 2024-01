Anker 4-in-1-HDMI-Switch und Belkin Connect USB-C-Dock

Anker hat einen neuen 4-in-1-HDMI-Switch im Programm, mit dessen Hilfe sich bis zu vier verschiedene Geräte über eine einzelne HDMI-Buchse mit einem TV-Gerät oder dergleichen verbinden lassen. Damit man beim Wechsel der Eingabequelle nicht vom Sofa aufstehen muss, kann man statt der Tasten direkt am Switch auch eine mitgelieferte Fernbedienung zum Umschalten verwenden.

Das neue Zubehör wird zum Preis von 29,99 Euro angeboten und unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz Bildwiederholrate. Laut Beschreibung des Herstellers ist der Adapter kompatibel mit 3D-Inhalten, CEC und HDCP 2.2 . Zudem werden die Audioformate DTS, DSD, Dolby AC3, 5.1 und 7.1 unterstützt.

Im Zusammenhang mit der Neuvorstellung gilt es allerdings zu beachten, dass für die Stromversorgung ein USB-A-Netzteil erforderlich ist, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist. Zum oben genannten Preis bekommt ihr lediglich den HDMI-Switch selbst, die zugehörige Fernbedienung und ein anderthalb Meter langes Stromkabel von USB-C auf USB-A. Falls ihr die Fernbedienung verwenden wollt, müsst ihr auch hier die benötigten Batterien selbst beisteuern.

Belkin Connect: „6-in-1-Core-GaN-Docking-Station“

Von Belkin gibt es mit dem Connect USB-C-Dock eine neue 6-in-1-Docking-Station, die dank der Verwendung von GaN-Technologie besonders kompakt ausfällt.

Die Gesamtleistung des Connect-Würfels beträgt 130 Watt, wovon bis zu 96 Watt Ladeleistung über USB-C an das Hauptgerät, also in der Regel ein verbundenes Notebook abgegeben werden. Die restlichen Anschlüsse (ein weiterer USB-C-Port und zweimal USB-A) können dann jeweils 6,5 Watt beziehen.

Verbundene Geräte können Daten mit bis zu 5 Gbps austauschen, über HDMI ist eine Auflösung von 4K bei 60 Hz möglich und für kabelgebundene Netzwerkverbindungen steht eine Gigabit-Ethernet-Buchse zur Verfügung.

Die von Belkin als „6-in-1-Core-GaN-Docking-Station“ vermarktete Neuheit soll in Kürze zum Preis von 139,99 Euro erhältlich sein.