Satechi bringt mechanische Bluetooth-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung

Das Angebot an mechanischen Tastaturen für den Mac ist bislang recht überschaubar. Der Hersteller Satechi will hier für neue Impulse sorgen und hat mit seinem SM1 Keyboard eine mechanische Bluetooth-Tastatur vorgestellt, die sich gleichermaßen für den Mac und für Windows verwenden lässt. Das Tastaturlayout kommt standardmäßig auf den Mac zugeschnitten, zusätzlich sind austauschbare Tastenkappen für Windows im Lieferumfang enthalten.

Die Bonus-Kappen für Windows machen die Tastatur dem Hersteller zufolge zur ersten kabellosen mechanischen Tastatur, die für beide Betriebssysteme optimiert ist. Die Tasten sind weiß hinterleuchtet und mit hochwertigen Klickschaltern ausgestattet. Satechi setzt hier auf taktile (braune) Schalter, die sich mit einem leichten Klickgeräusch und einem spürbaren Stoß beim Drücken zwischen linearen Schaltern und den sogenannten „Clicky Switches“ einsortieren.

Über Bluetooth 5.0 kann die neue Tastatur mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden, dabei ist der Wechsel zwischen diesen direkt per Tastendruck möglich. Optional kann man die Tastatur auch mithilfe eines mitgelieferten 2,4-GHz-Empfängers mit einem Computer verbinden.

Zur Not auch kabelgebunden verwendbar

Der integrierte Akku ermöglicht bei aktiver Hintergrundbeleuchtung eine kabellose Benutzung von bis zu 16,5 Stunden. Nachgeladen wird über eine USB-C-Buchse auf der Rückseite der Tastatur. Bei Bedarf kann man per Tastenkombination auch einen kabelgebundenen Modus aktivieren, sodass sich die Tastatur per USB-C-Verbindung am Rechner verwenden und gleichzeitig aufladen lässt.

Alles in allem macht die in einen mit verstellbaren Füßen ausgestatteten Körper aus Aluminium gepackte neue Satechi-Tastatur einen durchaus attraktiven Eindruck. Als Nutzer der Originaltastatur von Apple wird uns hier allerdings der Komfort von deren Touch-ID-Sensor fehlen. Sollten sich die Satechi-Tasten in der Praxis tatsächlich als überragend erweisen, wäre hier sogar über einen Kompromiss nachzudenken.

Das SM1 Slim Mechanical Backlit Bluetooth Keyboard von Satechi wird für 99 Dollar zunächst nur in den USA angeboten. Man darf davon ausgehen, dass demnächst auch lokalisierte Varianten auf den Markt kommen.