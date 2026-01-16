ifun.de — Apple News seit 2001. 45 525 Artikel

Apple-Display in chinesischer Zulassungsdatenbank

Erste konkrete Hinweise: Neuer Apple-Monitor im Anmarsch
In einer chinesischen Zulassungsdatenbank ist ein bislang unveröffentlichtes Display von Apple aufgetaucht. Das Modell mit der Kennung A3350 wurde erst kürzlich registriert und konkretisiert, was schon länger durch die Gerüchteküche wabert.

Mac Studio Und Apple Studio Display

Im März 2022: Apple stellt das Apple Studio Display vor

Apple scheint den Verkauf eines neuen, externen Monitor vorzubereiten. Ob es sich dabei um einen Nachfolger des bei Apple 1.749 Euro teuren Studio Display oder des Pro Display XDR (5.499 Euro) handelt, lässt sich anhand der verfügbaren Angaben noch nicht eindeutig klären.

LCD-Technik ohne Hinweis auf OLED

Aus dem Eintrag geht hervor, dass das neue Modell mit einem leistungsstarken LCD-Panel ausgestattet sein soll. Diese Information ist insofern wenig konkret, da sowohl das aktuelle Studio Display als auch das Pro Display XDR auf LCD-Technik setzen. Offen bleibt jedoch, ob Apple auf eine weiterentwickelte Hintergrundbeleuchtung setzt. Ein sogenanntes Mini-LED-System würde weiterhin ein LCD nutzen, könnte aber Helligkeit und Kontrast deutlich steigern.

Center Stage Hw Studio Display F0h1yn012iie Large 2x

Zu einem möglichen neuen Studio Display kursieren seit einiger Zeit Berichte, die unter anderem eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz sowie Unterstützung für HDR-Inhalte nennen. Auch ein neuer integrierter Prozessor wird erwartet, der Funktionen wie Kamera und Signalverarbeitung steuert. Ein solcher Chip könnte auf eine neuere Generation folgen und gegenüber dem bisher eingesetzten Modell zusätzliche Leistungsreserven bieten.

Möglicher Zeitrahmen für die Vorstellung

Ein Blick in die Vergangenheit liefert einen groben zeitlichen Anhaltspunkt. Das derzeit erhältliche Studio Display tauchte rund drei Monate vor seiner Markteinführung ebenfalls in dieser Datenbank auf. Sollte sich dieses Muster wiederholen, wäre eine Vorstellung im Frühjahr denkbar. Naheliegend wäre eine gemeinsame Präsentation mit einer neuen Generation des Mac Studio, die ebenfalls für dieses Jahr erwartet wird.

Produkthinweis
