Vision Pro: Apple verteilt Entwickler-Kits – Netflix will keins

Gleichzeitig mit der Ausgabe von iOS 16.6 und macOS Ventura 13.5 hat Apple am Montagabend auch über Neuerungen in Sachen Apple Vision Pro informiert. Im Entwickler-Portal Cupertinos können sich interessierte Programmierer jetzt nicht nur um die Teilnahme an einem der so genannten Apple Vision Pro Developer Labs bewerben, von Apple ausgewählte App-Anbieter können nun auch um ein Entwickler-Kit der Datenbrille bitten.

Apple Vision Pro Entwickler-Kits

Bei den Entwickler-Kits handelt es sich um Vorab-Modelle der Apple Vision Pro, die von Apple an ausgewählte App-Entwickler verliehen werden, damit diese ihre App-Angebote noch vor dem offiziellen Start der Datenbrille auf dem Gerät testen und bestmöglich für den Einsatz in virtuellen Umgebungen optimieren können.

Allerdings ist unklar wie hoch die Nachfrage nach den Brillen ausfallen wird. Viele Entwickler, wie etwa der Video-Streaming-Dienst Netflix, werden keine speziell angepassten Anwendungen für die Datenbrille anbieten, sondern die Nutzer der Apple Vision Pro schlicht auf die offizielle iPad-Applikation des Unternehmens verweisen.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Entwickler, die sich für eines der Vorab-Modelle bewerben, müssen strenge Nutzungsbedingungen akzeptieren, die unter anderem hohe Sicherheitsanforderungen an die Aufbewahrung der Apple Vision Pro stellen. Hier muss unter anderem abgenickt werden, dass sich die Apple Vision Pro im Einsatz stets unter direkter persönlicher Kontrolle befindet, die Brille also am Mann getragen oder „in direkten Sichtlinie“ aufbewahrt wird.

Entwickler müssen zudem sicherstellen, dass keine unbefugte Personen auf die Vision Pro zugreifen, diese ansehen, handhaben oder benutzen, dazu gehören laut Apple auch „Familienangehörige, Freunde, Mitbewohner oder Haushaltsangestellte“.

„Measure and Fit Application“

Ebenfalls im Kleingedruckten des Entwickler-Kits tauchen Hinweise auf eine „Measure and Fit Application“ für iOS auf, die Apple wohl zur Anpassung der Datenbrille an die eigenen Kopf- und Gesichtsform nutzen wird.