Neues Revodock erhältlich: Unter macOS mit Einschränkungen

Ansonsten ist das neue Ugreen Revodock 11-in-1 ordentlich und auf der Höhe der Zeit ausgestattet. Der Hub unterstützt die Stromversorgung mit bis zu 100 Watt per Power-Delivery-Standard, bietet einen Ethernet-Port mit bis zu 1000Mbps, besitzt einen dualen Kartenleser und einen Klinkenanschluss für die Verbindung von Lautsprechern oder Kopfhörern – ein Mikrofon kann an diesem allerdings nicht betrieben werden.

Ausgerechnet dieses Produktversprechen löst Ugreen allerdings nur unter Windows und nicht für Apple-Nutzer ein. Am Mac betrieben, liefert das Revodock hier maximal zwei Videosignale mit einer Display-Auflösung von 4K bei einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Und auch was die Ausgabe der Video-Streams angeht sollen sich Mac-Anwender auf eine Einschränkung einstellen.

