ifun.de — Apple News seit 2001. 46 184 Artikel

Strategiewechsel hin zu KI-Brillen

Vision Pro: Apple soll das Interesse verloren haben
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Apples Mixed-Reality-Headset Vision Pro steht offenbar vor dem Aus. Nach Berichten aus Unternehmenskreisen hat das im Herbst 2025 veröffentlichte Upgrade mit M5-Chip und günstigeren Einstiegspreisen die Erwartungen nicht erfüllt.

Vision Pro Augen

Zwar brachte die überarbeitete Version eine höhere Bildwiederholrate, leicht verbesserte Grafikdarstellung und eine etwas längere Akkulaufzeit, grundlegende Kritikpunkte blieben jedoch bestehen.

Vor allem der hohe Einstiegspreis und das vergleichsweise hohe Gewicht des Geräts wirken sich weiterhin negativ auf die Nutzung im Alltag aus. Auch mit dem angepassten „Dual Band aus Strickgewebe“ bleibt die Brille für längere Sitzungen wenig komfortabel. Insgesamt soll Apple bislang rund 600.000 Einheiten verkauft haben. Gleichzeitig berichten Insider von einer ungewöhnlich hohen Rückgabequote, die deutlich über dem Niveau anderer Apple-Produkte liegt.

Apple Vision Pro Dual Knit Band 251015 Big.jpg.large 2x

Mit dem „Dual Band aus Strickgewebe“ reagierte Apple auf die Kritik am Gewicht der Vision Pro

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich angedeutet, dass Apple seine Strategie anpasst. Statt an einer direkten Nachfolgegeneration zu arbeiten, wurden interne Ressourcen zunehmend umverteilt. Ein ursprünglich diskutiertes, leichteres und günstigeres Modell wurde demnach frühzeitig eingestellt.

Strategiewechsel hin zu KI-Brillen

Apple verschiebt seinen Fokus inzwischen deutlich in Richtung alltagstauglicher Brillen mit KI-Funktionen. Teile des bisherigen Vision-Pro-Teams arbeiten mittlerweile an der Weiterentwicklung von Sprachassistenz und Softwarefunktionen. Andere Entwickler wurden Projekten rund um kompakte Brillenlösungen zugeordnet.

Diese Geräte sollen zunächst ohne integriertes Display auskommen und stattdessen eng mit dem iPhone zusammenarbeiten. Ziel ist eine deutlich leichtere Bauform, die sich im Alltag unauffällig nutzen lässt. Perspektivisch ist auch eine Version mit Anzeigeelementen vorgesehen, deren Entwicklung zuletzt beschleunigt wurde.

Meta Smart Glasses

Smart Glasses: Aus diesmal scheint Meta wieder die Richtung vorzugeben

Hintergrund für den Strategiewechsel dürfte neben der schwachen Nachfrage auch die technische Herausforderung sein, leistungsfähige Komponenten in ein deutlich kleineres Gehäuse zu integrieren. Technologien aus der Vision Pro lassen sich bislang nicht ohne Weiteres auf kompakte Brillen übertragen, da sie zu viel Energie benötigen.

Unabhängig davon bleibt die Vision Pro vorerst im Verkauf. Hinweise auf ein neues Modell gibt es aktuell jedoch nicht.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
30. Apr. 2026 um 06:33 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.184 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46184 Artikel in den vergangenen 8955 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven