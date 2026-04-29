TENWAYS bringt neues Trekking-E-Bike mit Bosch-System

Mit dem AGO Performance erweitert TENWAYS sein E-Bike-Angebot um ein weiteres Modell mit Bosch-Antrieb. Nachdem der niederländische Hersteller erst vor wenigen Wochen mit dem AGO Compact Performance ein kompaktes Stadtmodell vorgestellt hat, folgt nun eine größere Variante, die stärker auf längere Strecken ausgelegt ist.

Das neue Modell richtet sich an Pendler und Freizeitfahrer, die ein E-Bike für den Alltag ebenso wie für ausgedehntere Touren suchen. Im Unterschied zur kompakten Variante setzt TENWAYS hier auf größere Laufräder, eine andere Rahmengeometrie und eine stärker auf Komfort ausgelegte Ausstattung.

Bosch-Antrieb und größere Reichweite im Fokus

Im Zentrum des AGO Performance arbeitet ein Mittelmotor aus der Bosch Performance Line. Dieser unterstützt mit bis zu 75 Newtonmetern Drehmoment, passt seine Leistung über Sensoren an das Fahrverhalten an und ist mit der eBike-Flow-App kompatibel.

Die Energie liefert ein integrierter Akku mit 540 Wattstunden. Unter günstigen Voraussetzungen sind laut Hersteller Reichweiten von bis zu 120 Kilometern möglich. Damit liegt das Modell über dem zuletzt vorgestellten Kompakt-E-Bike, das mit ähnlichem Drehmoment, aber einer geringerer Reichweite von rund 100 Kilometern konzipiert ist.

Für die Steuerung setzt TENWAYS auf das Bosch Kiox 300 Display in Kombination mit einer Bedieneinheit am Lenker. Fahrdaten lassen sich direkt ablesen, zusätzlich ist eine Anbindung an das Bosch Smart System vorgesehen.

Komfort und wartungsarme Technik für den Alltag

Beim Antrieb kombiniert TENWAYS eine stufenlose Enviolo-Nabenschaltung mit einem Riemenantrieb von Gates. Diese Bauweise kommt ohne klassische Kette aus und benötigt weniger Wartung. Gleichzeitig ermöglicht die stufenlose Schaltung eine flexible Anpassung der Trittfrequenz ohne feste Gangstufen.

Zur weiteren Ausstattung gehören hydraulische Scheibenbremsen von Shimano, ein integriertes Beleuchtungssystem und ein Gepäckträger mit MIK-Schnittstelle, der Zubehör wie Körbe oder Kindersitze aufnehmen kann. Ein Tiefeinsteiger-Rahmen erleichtert das Aufsteigen.

Das AGO Performance ist ab sofort erhältlich und wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 3.299 Euro angeboten. Zum Marktstart gewährt TENWAYS einen vorübergehenden Preisnachlass von 200 Euro.