Viele Inhalte, nur wenig Highlights
Disney+ im Mai: Neue Staffeln, Marvel-Special und mehr Live-Sport
Mit neuen Folgen von Grey’s Anatomy, einem Marvel-Special rund um The Punisher und frischen Episoden mehrerer Serien baut Disney+ sein Programm im Mai gezielt aus. Wer nicht warten möchte schaut sich direkt die April-Neuheiten an.
Parallel zeigt der Dienst die entscheidenden Spiele der UEFA Women’s Champions League und integriert den linearen Disney Channel direkt in das Streaming-Angebot.
Seriennachschub und neue Specials
Den Auftakt macht Anfang Mai die inzwischen 22. Staffel von „Grey’s Anatomy“. Die Serie bleibt ihrem Konzept treu und begleitet ein Ärzteteam zwischen Klinikalltag und persönlichen Konflikten.
Mit „The Punisher“ folgt Mitte des Monats ein neues Special aus dem Marvel-Universum. Im Mittelpunkt steht eine Figur, die sich eigentlich aus dem Kampf zurückziehen will, jedoch erneut in eine gewaltsame Auseinandersetzung gerät.
Auch „Rivals“ wird fortgesetzt. Die zweite Staffel erzählt den Machtkampf zweier Medienunternehmen weiter und rückt persönliche Beziehungen stärker in den Fokus.
Dokus, Kinderinhalte und Live-Angebot
Im Dokumentationsbereich kehrt Stanley Tucci: Searching for Italy mit neuen Episoden zurück. Die Reihe nutzt kulinarische Reisen, um regionale Kultur und Geschichte zugänglich zu machen.
Parallel dazu erweitert Disney+ sein Live-Angebot. Neben den Halbfinal-Rückspielen und dem Finale der UEFA Women’s Champions League wird im Mai auch der Disney Channel direkt in die Plattform integriert. Inhalte des bisherigen Free-TV-Senders lassen sich damit ohne Zusatzkosten im Streaming abrufen.
Für jüngere Zuschauer stehen zusätzliche Kurzepisoden von Bluey bereit, die weiterhin auf kurze, alltagsnahe Geschichten setzen.
Ergänzt wird das Programm durch weitere Serienstarts und Katalogtitel, die über den Monat verteilt erscheinen.
Neue Serien bei Disney+ im Mai 2026
6. Mai
- Grey’s Anatomy | Staffel 22
- Amsterdam Central: Alltag am Mega-Bahnhof | Staffel 1
12. Mai
- Stanley Tucci in Italien | Staffel 2
13. Mai
- The Punisher: One Last Kill | Marvel Television Special Presentation
- Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir | Staffel 6 | neue Episoden
- Miraculous World: Tokio, Stellar Force
15. Mai
- Rivals | Staffel 2
- Welcome to Wrexham | Staffel 5
- Lisa Ann Walter: It was an Accident
20. Mai
- Bluey Kurzgeschichten | neue Episoden
- 9-1-1: Nashville | Staffel 1 | neue Episoden
- Borders | Staffel 1
- Dr. Nice | Staffel 4
- Hidden Agenda | Staffel 1
- Ritter Rost | Staffel 1
- PUSH | Staffel 1
- Riding in Darkness | Staffel 1
- Weiss & Morales | Staffel 1
22. Mai
- Dorohedoro | Staffel 1 & 2
27. Mai
- Abbott Elementary | Staffel 5 | neue Episoden
- American Dad | Staffel 21
- Das Stanford-Prison-Experiment: Was geschah wirklich? | Staffel 1
- Micky & Ich | Staffel 4
- Watzmann ermittelt | Staffel 1
28. Mai
- Deli Boys | Staffel 2
31. Mai
- Dragon Ball Super | Staffel 1
Neue Filme bei Disney+ im Mai 2026
1. Mai
- Bridesmaids
- Shaun of the Dead
20. Mai
- Marvels Spidey und Iron Man: Avengers, sammeln!
- Familie Bundschuh – Wir machen Camping
- Helen Dorn – Schwarzes Herz
- Wilsberg – Mit allen Wassern gewaschen
- Wilsberg – Phantomtod
27. Mai
- The Comeback Trail
Live-Events bei Disney+ im Mai 2026
2. Mai
- UEFA Women’s Champions League | Halbfinale Rückspiel
3. Mai
- UEFA Women’s Champions League | Halbfinale Rückspiel
23. Mai
- UEFA Women’s Champions League | Finale
Wohl das erste Mal, dass für mich bei Disney+ etwas Interessantes dabei ist! The Punisher
Ansonsten frage ich mich immer, wer bezahlt für Disney+ Geld bei dem Angebot?