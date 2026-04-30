Disney+ im Mai: Neue Staffeln, Marvel-Special und mehr Live-Sport

Mit neuen Folgen von Grey’s Anatomy, einem Marvel-Special rund um The Punisher und frischen Episoden mehrerer Serien baut Disney+ sein Programm im Mai gezielt aus. Wer nicht warten möchte schaut sich direkt die April-Neuheiten an.

Parallel zeigt der Dienst die entscheidenden Spiele der UEFA Women’s Champions League und integriert den linearen Disney Channel direkt in das Streaming-Angebot.

Seriennachschub und neue Specials

Den Auftakt macht Anfang Mai die inzwischen 22. Staffel von „Grey’s Anatomy“. Die Serie bleibt ihrem Konzept treu und begleitet ein Ärzteteam zwischen Klinikalltag und persönlichen Konflikten.

Mit „The Punisher“ folgt Mitte des Monats ein neues Special aus dem Marvel-Universum. Im Mittelpunkt steht eine Figur, die sich eigentlich aus dem Kampf zurückziehen will, jedoch erneut in eine gewaltsame Auseinandersetzung gerät.

Auch „Rivals“ wird fortgesetzt. Die zweite Staffel erzählt den Machtkampf zweier Medienunternehmen weiter und rückt persönliche Beziehungen stärker in den Fokus.

Dokus, Kinderinhalte und Live-Angebot

Im Dokumentationsbereich kehrt Stanley Tucci: Searching for Italy mit neuen Episoden zurück. Die Reihe nutzt kulinarische Reisen, um regionale Kultur und Geschichte zugänglich zu machen.

Parallel dazu erweitert Disney+ sein Live-Angebot. Neben den Halbfinal-Rückspielen und dem Finale der UEFA Women’s Champions League wird im Mai auch der Disney Channel direkt in die Plattform integriert. Inhalte des bisherigen Free-TV-Senders lassen sich damit ohne Zusatzkosten im Streaming abrufen.

Für jüngere Zuschauer stehen zusätzliche Kurzepisoden von Bluey bereit, die weiterhin auf kurze, alltagsnahe Geschichten setzen.

Ergänzt wird das Programm durch weitere Serienstarts und Katalogtitel, die über den Monat verteilt erscheinen.

Neue Serien bei Disney+ im Mai 2026

6. Mai

Grey’s Anatomy | Staffel 22

Amsterdam Central: Alltag am Mega-Bahnhof | Staffel 1

12. Mai

Stanley Tucci in Italien | Staffel 2

13. Mai

The Punisher: One Last Kill | Marvel Television Special Presentation

Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir | Staffel 6 | neue Episoden

Miraculous World: Tokio, Stellar Force

15. Mai

Rivals | Staffel 2

Welcome to Wrexham | Staffel 5

Lisa Ann Walter: It was an Accident

20. Mai

Bluey Kurzgeschichten | neue Episoden

9-1-1: Nashville | Staffel 1 | neue Episoden

Borders | Staffel 1

Dr. Nice | Staffel 4

Hidden Agenda | Staffel 1

Ritter Rost | Staffel 1

PUSH | Staffel 1

Riding in Darkness | Staffel 1

Weiss & Morales | Staffel 1

22. Mai

Dorohedoro | Staffel 1 & 2

27. Mai

Abbott Elementary | Staffel 5 | neue Episoden

American Dad | Staffel 21

Das Stanford-Prison-Experiment: Was geschah wirklich? | Staffel 1

Micky & Ich | Staffel 4

Watzmann ermittelt | Staffel 1

28. Mai

Deli Boys | Staffel 2

31. Mai

Dragon Ball Super | Staffel 1

Neue Filme bei Disney+ im Mai 2026

1. Mai

Bridesmaids

Shaun of the Dead

20. Mai

Marvels Spidey und Iron Man: Avengers, sammeln!

Familie Bundschuh – Wir machen Camping

Helen Dorn – Schwarzes Herz

Wilsberg – Mit allen Wassern gewaschen

Wilsberg – Phantomtod

27. Mai

The Comeback Trail

Live-Events bei Disney+ im Mai 2026

2. Mai

UEFA Women’s Champions League | Halbfinale Rückspiel

3. Mai

UEFA Women’s Champions League | Halbfinale Rückspiel

23. Mai