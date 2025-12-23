EufyCam C35: Deutliche Preisnachlässe auf Einzelkameras und Sets

Die EufyCam C35 ist erst seit wenigen Wochen am Markt und bereits jetzt mit spürbaren Preisreduzierungen erhältlich. Nachdem Eufy das kompakte Kamerasystem zunächst zu Einführungspreisen zwischen 79 und 99 Euro pro Kamera sowie 199 Euro für das Set mit HomeBase und zwei Kameras positioniert hatte, sind nun erstmals deutlich preiswertere Angebote verfügbar.

Aktuell wird die grüne Variante der EufyCam C35 erstmals für nur 59 Euro angeboten. Damit liegt der Preis klar unter dem ursprünglichen Einstieg. Auch die Starter-Sets wurden reduziert. Das Set aus HomeBase Mini und zwei Kameras ist für 149 Euro erhältlich, während das größere Paket mit vier Kameras nun bei 249 Euro liegt. Beide Angebote markieren neue Tiefstände seit dem Verkaufsstart.

Lokaler Speicher ohne Abo

Unverändert bleibt das technische Konzept der EufyCam C35, die wir auf ifun.de Ende Oktober ausführlich besprochen haben:

EufyCam C35: Ein Blick auf die neuen Sicherheitskameras

Herzstück der Sets ist die HomeBase Mini, die als lokale Speicher und Steuerzentrale fungiert. Sie ist per Ethernet mit dem Heimnetz verbunden und speichert erkannte Ereignisse direkt vor Ort. Der interne Speicher von 8 GB lässt sich per microSD-Karte auf bis zu 1 TB erweitern. Zusätzliche Cloud-Abos sind für den Betrieb nicht erforderlich.



Die Kameras selbst arbeiten kabellos und kommunizieren über 2,4-GHz-WLAN mit der HomeBase. Dank IP67-Zertifizierung eignen sie sich für den Innen- und Außeneinsatz. Die Stromversorgung erfolgt über integrierte Akkus, die per USB-C geladen werden. Optional lassen sich Solarpanels anschließen, um den Wartungsaufwand weiter zu reduzieren.

Flexible Nutzung und spezielle Funktionen

In der Praxis punktet die EufyCam C35 vor allem durch ihre kompakte Bauform und flexible Montage. Neben einer Schraubhalterung liegt auch eine magnetische Befestigung bei. Die maximale Videoauflösung liegt bei 1080p, was im Alltag ausreichend ist, beim digitalen Zoomen jedoch sichtbar limitiert. Positiv fällt die Farbdarstellung bei schwachem Licht aus, da die Kamera auch nachts mit wenig Restlicht Farbbilder erzeugen kann.

Ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der Preisklasse ist der sogenannte Unterwegs-Modus. In diesem Betriebszustand kann eine Kamera temporär ohne HomeBase genutzt werden und baut ein eigenes WLAN auf. So lässt sie sich beispielsweise unterwegs direkt mit dem iPhone verbinden und mit einer eingelegten Speicherkarte auch unabhängig vom Heimnetz einsetzen.

Mit den aktuellen Preisnachlässen sinkt die Einstiegshürde für das Eufy-System deutlich. Wer eine günstige Möglichkeit sucht, in das aktuelle Eufy-Kamerasystem einzusteigen, findet vor dem Jahreswechsel erstmals deutlich reduzierte Preise. Sowohl Einzelkameras als auch die Sets mit HomeBase sind aktuell so günstig wie noch nie.