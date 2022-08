Samsung TV Plus: Gratis-Streaming bekommt „Premium Content“

Das kostenfreie Streaming-Angebot des Entertainment-Konzerns Samsung, der auf Galaxy-Geräten und auf fast allen Smart TVs seit Baujahr 2016 vorinstallierte Dienst „Samsung TV Plus“ soll massiv weiter ausgebaut werden. Dies hat Samsung im Vorfeld der Internationalen Funkausstellung in Berlin angekündigt und den mittlerweile in 24 Ländern aktiven Dienst mit einer neuen Marken-Identität versehen.

Das werbefinanzierte Streaming-Angebot bietet inzwischen 1.600 Kanäle weltweit an, 50 davon werden durch Samsung selbst betrieben und mit Inhalten versehen – und dies offenbar erfolgreich. Samsung selbst gibt an in den letzten 12 Monaten einen Nachfragezuwachs von 100 Prozent verzeichnet zu haben.

Zukünftig soll das Angebot nun noch weiter ausgebaut und als kostenfreie Streaming-Alternative zu den zahlreichen Bezahl-Angeboten am markt platziert werden. Schon jetzt ist Samsung TV Plus der beliebteste unter den werbefinanzierten Streaming-Diensten.

Zum einen wird Samsung TV Plus fortan auch auf Kühlschränken in der Produktfamilie der Family Hub Refrigerators erhältlich sein, zum anderen will man vermehrt auf kostenfrei angebotenen „Premium Content“ setzen, um Zuschauer bei der Stange zu halten.

Mehr „Premium Content“

So setzt Samsung auf eine langfristige Zusammenarbeit mit den BBC Studios und den A+E Networks, will das Nachrichtenangebot massiv ausbauen und bereits im kommenden Jahr ein vergrößertes Video-on-Demand -Angebot auftischen, dann in Kooperation mit neuen Partnern wie Lionsgate und Vice Media.

Deutschen Anwendern stellt sich der kostenfreie Streaming-Dienst auf dieser Sonderseite vor. Hier lassen sich auch alle verfügbaren Sender sichten, die in Kategorien wie Nachrichten, Drama, Unterhaltung, Extremsport, Dokus, Kinder, Lifestyle, Auto & Motor sowie Essen & Trinken zur Verfügung stehen.