Vielversprechend: Apple TV+ trailert „Murderbot“

Das Genre Science Fiction liegt den Machern von Apple TV+ ganz besonders. Mit Murderbot steht hier für den 16. Mai der Start einer vielversprechenden neuen Serie auf dem Plan. Als Vorlage dient hier die Buchreihe „Murderbot Diaries“ von Martha Wells, die sich in ironischer Weise mit dem Thema Künstliche Intelligenz befasst.

Apple hat jetzt den offiziellen Trailer für „Murderbot“ veröffentlicht. Das zwei Minuten lange Video macht auf jeden Fall Lust auf die Serie. Man darf sich auf auf humorvolle Ablenkung von den derzeit eher ätzenden Tagesthemen freuen.

Roboter mit menschlichen Regungen

„Murderbot“ ist ein als Sicherheitspersonal eingesetzter Roboter, der sich selbst manipuliert hat, um der äußeren Kontrolle zu entkommen. Anstatt pflichtbewusst die ihm zugeteilten Aufträge auszuführen, verbringt er seine freie Zeit lieber mit dem Konsum von Serien und Filmen – und versucht dabei, zwischenmenschliche Kontakte möglichst zu vermeiden. Um nicht aufzufallen, muss er seine Unabhängigkeit jedoch verbergen und die ihm übertragenen, oftmals gefährlichen Aufgaben weiterhin zuverlässig erfüllen.

Für die Produktion von „Murderbot“ sind die Brüder Chris und Paul Weitz verantwortlich. In der Hauptrolle steht Alexander Skarsgård, bekannt aus den HBO-Serien „Succession“ und „Big Little Lies“. Skarsgård ist zudem als Mitproduzent an der Serie beteiligt. Zum weiteren Ensemble gehören Noma Dumezweni („Presumed Innocent“), David Dastmalchian („Oppenheimer“), Sabrina Wu („Joy Ride“), Akshay Khanna („Critical Incident“), Tattiawna Jones („The Handmaid’s Tale“) sowie Tamara Podemski („Outer Range“).

Insgesamt wird die erste Staffel von „Murderbot“ zehn Folgen umfassen, die jeweils freitags auf Apple TV+ bereitgestellt werden. Das Staffelfinale ist für den 11. Juli angekündigt.

Apple TV+ ist für Neukunden und Rückkehrer aktuell drei Monate lang zum Preis von 4,99 Euro pro Monat verfügbar. In den USA läuft dieses Angebot übrigens auch, dort bezahlen Nutzer allerdings nur 2,99 Dollar monatlich…