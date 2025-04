Instagram soll jetzt doch noch fürs iPad erscheinen

Instagram feiert demnächst seinen fünfzehnten Geburtstag. Bereits vom Start weg haben Nutzer kritisiert, dass die Entwickler die App ausschließlich für das iPhone anbieten. In diesem Jahr könnten die Wünsche jener Nutzer, die sich eine Version für das iPad wünschen, nun tatsächlich in Erfüllung gehen.

Die Journalistin Kaya Yurieff hat in einem Artikel auf der Plattform „The Information“ über aktuelle Bestrebungen bei Instagram berichtet, die im Raum stehenden Maßnahmen der US-Regierung gegen den Onlinedienst TikTok zum eigenen Vorteil zu nutzen. Die von Yurieff verarbeiteten Informationen basieren auf den Aussagen eines derzeitigen Mitarbeiters der Plattform. Dieser habe auch angemerkt, dass Instagram derzeit an einer für das iPad optimierten App arbeitet.

Diese Nachricht überrascht, nachdem Verantwortliche der Plattform immer wieder die Meinung vertreten haben, dass iPad-Nutzer keine attraktive Zielgruppe für Instagram sei und der mit der Entwicklung einer iPad-Version verbundene Aufwand in keiner Relation stehe.

Inzwischen dürfte sich diese Haltung auch deshalb geändert haben, weil Instagram längst nicht mehr jene nutzerbasierte Foto-Plattform ist, die sie zu Beginn einmal war. Instagram lebt inzwischen zu einem großen Teil von kommerziellen Beiträgen und Werbung, während sich der Anteil jener Nutzer, die mit eigenen Inhalten beitragen, deutlich reduziert haben dürfte.

iPad perfekt für Instagram-Konsum

Aus Konsumentensicht scheint das iPad wie geschaffen, um durch die Inhalte der Plattform zu browsen. Zudem will die Geschäftsführung von Instagram die Sperren und Einschränkungen, von denen TikTok in den USA möglicherweise bald betroffen ist, zum eigenen Vorteil nutzen. Der Geschäftsführer von Instagram, Adam Mosseri, hat dem Bericht zufolge gegenüber seinen Mitarbeitern die Devise ausgegeben, dass Instagram bereit sein müsse, mehr in die Waagschale zu werfen, sofern konkrete Maßnahmen gegen TikTok ergriffen werden.

Der US-Präsident Donald Trump hat angedroht, TikTok in den USA zu verbieten, wenn die Plattform weiterhin fest in chinesischer Hand ist. Verhandlungen über eine Aufteilung und den Übergang an ein US-Unternehmen sind offenbar angesichts der aktuellen Handelsstreits zunächst gescheitert. Angesichts dessen hat Trump TikTok erneut einen Aufschub von 90 Tagen gewährt.