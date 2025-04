Satelliten-Internet Starlink streicht die Hardware-Kosten

Das Satelliten-Internet Starlink schafft seine größte preisliche Hürde für Neukunden ab. Wer sich über zwölf Monate verpflichtet, erhält die benötigte Hardware kostenlos. Offen bleibt, ob es sich um eine dauerhafte Preissenkung oder eine temporäre Werbeaktion handelt. Möglicherweise laufen dem Unternehmen des amerikanischen „Präsidenten-Beraters“ Elon Musk derzeit auch ein wenig die Kunden weg.

Auf ein Jahr gesehen, reduziert sich der Monatspreis für die Nutzung von Starlink durch diese Aktion deutlich. Offiziell veranschlagt das Unternehmen die Kosten für die Empfangsgeräte mit 349 Euro, das wären über zwölf Monate hinweg jeweils 29 Euro. Übrig bleibt nun lediglich die reguläre Monatsgebühr in Höhe von 50 Euro.

Das Angebot bezieht sich auf die Nutzung von Starlink in Privathaushalten, ist also im Gegensatz zu dem auf die Besitzer von Campern oder dergleichen abzielenden Reisetarif von Starlink an einen festen Ort gebunden. Das Datenvolumen ist dabei unbegrenzt.

Für Deutschland bietet Starlink inzwischen eine nahezu vollständige Abdeckung. Das Unternehmen verspricht Verbindungsgeschwindigkeiten zwischen 150 und 250 Mbit/s bei einer Latenz, die in etwa mit der einer DSL-Leitung vergleichbar ist.

Keine Alternative zu klassischen Lösungen

Für monatlich 50 Euro kann diese Leistung natürlich nicht mit den Standardangeboten für Internet über DSL- oder Kabelverbindungen konkurrieren. Inzwischen bieten sich ja zum Teil auch Mobilfunkverbindungen als Alternative zu einem klassischen Internetzugang an. Starlink zielt ausschließlich auf Kunden, die keinerlei Möglichkeit haben, sich auf diesen Wegen mit dem Internet zu verbinden.

Die im Paket enthaltene Hardware umfasst den von Starlink als „Phased-Array-Antenne“ bezeichneten Satelliten-Empfänger, der ungefähr so groß wie zwei A3-Blätter ist. Zudem sind die benötigten Kabel und ein mit zwei Ethernet-Anschlüssen ausgestatteter WLAN-Router im Lieferumfang enthalten, der in der aktuellen Version auch WLAN 6 unterstützt.