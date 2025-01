Vielfalt und Gleichberechtigung: Meta knickt ein, Apple hält Kurs

Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat seinen Mitarbeitern gegenüber angekündigt, zentrale Programme im Bereich „Diversity, Equity und Inclusion“ (DEI) sofort einzustellen. Laut einem internen Memo, aus dem das Nachrichtenportal AXIOS zitiert, reagiert das Unternehmen damit auf veränderte rechtliche und politische Rahmenbedingungen in den USA. Betroffen sind unter anderem Programme zur diversitätsorientierten Personalbeschaffung, Schulungen und die Zusammenarbeit mit Lieferanten.

Die Maßnahmen beinhalten die Auflösung des DEI-Teams und das Ende des sogenannten „Diverse Slate“-Ansatzes bei der Rekrutierung, der eine diverse Bewerberauswahl für offene Positionen sicherstellen sollte. Auch die bisherigen Repräsentationsziele für Frauen und ethnische Minderheiten wurden gestrichen.

Strategiewechsel unter politischem Einfluss

Laut Meta wolle man damit den Eindruck vermeiden, dass Entscheidungen basierend auf Geschlecht oder Herkunft getroffen würden. Stattdessen sollen neue Ansätze entwickelt werden, um faire und konsistente Praktiken zu fördern.

Die Änderungen erfolgen vor dem Hintergrund des Regierungswechsels in den USA. Joel Kaplan, ein Republikaner, wurde kürzlich zum Chief Global Affairs Officer ernannt, mit Dana White sitzt seit kurzem ein Trump-Vertrauter in Metas Aufsichtsrat. Zudem spendete Meta eine Million US-Dollar für die Amtseinführung des neuen Präsidenten Donald Trump. Beobachter sehen in diesen Schritten eine stärkere politische Anpassung des Unternehmens an die kommende Administration.

Apple hält an DEI-Initiativen fest

Auch Apple-Chef Tim Cook spendete eine Million US-Dollar für die Amtseinführung, Apple selbst hielt sich mit politischen Spenden jedoch zurück. Im Gegensatz zu Meta bekräftigte Apple jetzt zudem seine Verpflichtung zu den vorhandenen DEI-Maßnahmen. So hat sich das Unternehmen gegen einen aktuellen Aktionärsvorschlag ausgesprochen (PDF-Download), der die Abschaffung solcher Programme fordert.

Apple betont, dass Vielfalt und Inklusion entscheidend für den Unternehmenserfolg seien. Der Vorschlag, eingebracht von einer konservativen Organisation, kritisiert DEI-Programme als potenzielles Risiko für Unternehmen. Apple argumentiert jedoch, dass diese Programme gut etabliert seien und einen wesentlichen Beitrag zur Unternehmenskultur leisten würden.