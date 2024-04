Videostreaming in Deutschland: Apple TV+ jetzt gleichauf mit WOW

Unter den in Deutschland aktiven Videodiensten konnte Apple TV+ in den ersten drei Monaten des Jahres am meisten Wachstum erzielen. Der Marktanteil von Apples Videodienst ist gegenüber den Platzhirschen allerdings weiterhin recht verhalten.

Spitzenreiter bleibt in Deutschland Amazon mit Prime Video, das seinen Abstand zu Netflix nach einem langen Kopf- an Kopfrennen immerhin mal auf 2 Prozent ausbauen konnte. Prime Video zählt jetzt 31 Prozent der Videostreamer in Deutschland auf seiner Seite, bei Netflix sind es nur noch 29 Prozent. Zum Jahresabschluss 2023 lagen noch beide Anbieter mit jeweils 30 Prozent gleichauf. Seither musste Netflix leichte Verluste verzeichnen, während Prime Video ebenso dezent zulegen konnte.

Disney+ befindet sich weiterhin auf dem dritten Platz dieser Charts. Auch hier ist mit einem Marktanteil von jetzt 19 gegenüber zuvor 20 Prozent ein leichter Verlust zu verzeichnen. Bei den weiteren Anbietern präsentieren sich WOW, Paramount+ und die unter „Sonstige“ zusammengefassten übrigen Anbieter gegenüber dem vorherigen Quartal unverändert, lediglich Apple TV+ konnte wie gesagt zulegen und präsentiert sich mit einem Marktanteil von 7 Prozent jetzt gemeinsam mit WOW auf dem vierten Rang.

Die aufgeführten Werte basieren auf den Nutzungszahlen der Film- und Seriensuchmaschine JustWatch.

Aktion „waipu.tv mit WOW“ läuft weiter

In Sachen Streaming sei an dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen, dass die Sonderaktion waipu.tv Perfect Plus und WOW Filme & Serien für 60 Euro weiterhin läuft. Falls ihr den anstehenden Wegfall des Nebenkostenprivilegs dazu nutzen wollt, vom Kabel-TV auf IPTV umzustellen, ist dieser auf ein Jahr befristete Sonderpreis sicherlich ein guter Einstieg.

Die bei der Aktion inbegriffenen WOW-Inhalte gibt es dazu noch umsonst, denn offiziell bezahlt man hier nur 5 Euro monatlich für das Perfekt-Plus-Abo von waipu.tv.

waipu.tv Perfect Plus kostet regulär 12,99 Euro pro Monat und bietet aktuell 267 Sender, 252 davon (inklusive RTL und Pro7) in HD. Zudem enthält das Paket mittlerweile 68 Pay-TV-Sender und man „on demand“ auf rund 30.000 Filme, Serien und TV-Shows zugreifen. waipu.tv Perfect Plus lässt sich mit bis zu vier Streams gleichzeitig nutzen und beinhaltet einen Aufnahmespeicher von maximal 100 Stunden.