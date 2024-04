Clamshell-Docks: Tyonit bewirbt sich als Henge-Alternative

Die MacBook-Docks von Henge waren lange Zeit unsere Standardempfehlung für alle, die ihr Apple-Notebook zusammengeklappt im sogenannten „Clamshell-Modus“ betreiben und dabei ordentlich aufgeräumt haben wollen. Henge wurde irgendwann von dem auf iPad-Tastaturen spezialisierten Anbieter Brydge übernommen und als Marke abgewickelt. Seither ist es ein ganzes Stück schwieriger, einfache und optisch ansprechende MacBook-Ständer zu finden.

Das von Tyonit angebotene MacBook-Dock TiltSnap macht hier einen ganz interessanten Eindruck. Der Ständer lässt sich über Amazon zu Preisen ab 76 Euro mittlerweile auch von Deutschland aus bestellen und ist in verschiedenen Ausführungen für die mit Apple-Prozessoren ausgestatteten aktuellen MacBook-Modelle erhältlich.

Lasst euch von der Bezeichnung „Dock“ hier aber nicht in die Irre führen. Es handelt sich zwar in der Tat um eine Station, in der das MacBook hochkant angedockt wird, das Produkt stellt jedoch keine darüber hinausgehenden Funktionen bereit. Es geht hier einzig um einen Lade- und – sofern man ein „echtes“ Dock dahinter hängen hat – auch Datenanschluss, der über USB-C gewährleistet wird.

Die Verbindung soll dabei einfach und ohne Gefummel nur durch das Einlegen des Notebooks ins Dock hergestellt werden. Ihr müsst dafür allerdings einen kleinen und im Lieferumfang enthaltenen Magnet-Adapter in einen der USB-C-Anschlüsse stecken. Als maximale Datenrate für diese Verbindungsart nennt der Hersteller 40 Gbit/s, ein angeschlossenes Netzteil oder Dock kann das MacBook mit bis zu 100 Watt laden.

Brydge ProDock kann beides

Und jetzt springen wir nochmal zurück zu Brydge. Die haben mit mit ihrem Brydge ProDock nämlich tatsächlich noch ein Produkt im Programm, das auf den ersten Blick an die alten Henge-Docks erinnert. Allerdings ist hier seitlich noch ein vollwertiges Thunderbolt-4-Dock integriert, was das Zubehör einerseits zusätzlich interessant, gleichermaßen aber auch teuer macht. Der Verkaufspreis für das ProDock wird von Brydge mit 379,99 Dollar beziffert.