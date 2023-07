Videostreaming: Apple TV+ wächst leicht – Trailer zu „Killer of the Flower Moon“ veröffentlicht

Killers of the Flower Moon“ hat das gleichnamige Buch von David Grann als Vorlage und handelt von einer Mordserie an den in den 1920er-Jahren extrem wohlhabenden Osage-Indianern. Die Ermittlungen zu den sogenannten Osage-Morden wird auch als Geburtsstunde des FBI bezeichnet. Die Sicherheitsbehörde wurde damals mit der Aufklärung der Verbrechen betraut, nachdem die zuvor durchgeführten Untersuchungen unter anderem aufgrund von Korruption und Rassismus im Sand verliefen.

Passend zum Thema haben wir hier auch gleich den jetzt verfügbaren offiziellen Trailer zu der für Oktober angekündigten Apple-Original-Produktion Killers of the Flower Moon für euch.

Mit einem Zuwachs von 1,5 Prozent hat sich Apple TV+ über die vergangenen drei Monate hinweg von allen in Deutschland relevanten Videodiensten am besten entwickelt. Ebenfalls positive Zahlen schreibt Paramount+ mit einem Zuwachs von einem Prozent. Nach unten ging es dagegen bei Prime Video und Disney+, die beide für sich jeweils ein Prozent des Nutzerzuspruchs verloren haben.

Blickt man auf die Entwicklungen auf dem Streaming-Markt in Deutschland über das letzte Quartal hinweg, so fällt auf, dass Apple TV+ einen für seine Verhältnisse großen Sprung nach oben gemacht hat. Dem Videodienst von Apple werden mittlerweile fünf Prozent Marktanteil zugeschrieben und der Abstand auf das unverändert bei acht Prozent gebliebene Sky-Angebot WOW ist damit auf nur noch drei Prozent geschrumpft.

