Amazon will verstärkt auf Zusatzverpackungen verzichten

Der Online-Händler Amazon will zukünftig verstärkt auf den Einsatz zusätzlicher Verpackungen verzichten und will, wo möglich, bestellte Produkte direkt in ihren Originalverpackungen ausliefern.



Um dieses Vorhaben großflächig umzusetzen arbeitet Amazon mit mehreren Herstellern nachgefragter Produkte wie dem auf Hygiene- und Haushalts-Produkte spezialisierten Konzern Procter & Gamble zusammen. In Kooperation will man gemeinsam daran arbeiten, dass Produkte der Marken Ariel, Pampers oder Swiffer bereits ab Werk mit transporttauglichen Umverpackungen ausgeliefert werden, die auf zusätzliche Versandverpackungen verzichten können.

Um zu unterstreichen, dass die Umstellungen auch im Interesse der eigenen Kundschaft ist, verweist Amazon auf die Ergebnisse einer Umfrage zum Thema. Deren Zahlen scheinen das Vorhaben auf nahezu ganzer Linie zu unterstützen, sehen aber Ausnahmen für ausgewählte Hygiene- und Premium-Artikel vor.

Ausnahme Hygiene- und Premium-Artikel

So wünscht die Mehrheit der Amazon-Kunden weiterhin Zusatzverpackungen bei intimen Produkten wie Kondomen oder Bikiniwachsstreifen, sowie bei teuren Premium-Produkten wie Rechnern.

Grundsätzlich sprechen sich mehr als die Hälfte aller Amazon-Kunden (57 Prozent) für den generellen Verzicht auf Zusatzverpackungen aus, machen sich (51 Prozent) gleichzeitig aber auch Sorgen um mögliche Produktbeschädigungen. Kein Problem haben die Amazon-Kunden damit, dass Nachbarn die Inhalte der eigenen Bestellungen ohne zusätzliche Umverpackungen leichter in Erfahrung bringen können. Vielmehr begrüßen 71 Prozent der Befragten die Zustellung in Abwesenheit beim Nachbarn sogar.

Geschenkoption als Verpackungsgarantie

Kunden die nicht auf eine Zusatzverpackungen verzichten wollen, ruft Amazon dazu auf von der optionalen Geschenkoption Gebrauch zu machen. Justine Mahler, bei Amazon als Director of Packaging Innovation aktiv führt aus: