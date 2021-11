Videoschnitt: iPad-App LumaFusion zum Black Friday für 20 Euro

Noch bis zum 30. November wird die iPad-Applikation LumaFusion aus Anlass des Black Friday für nur 19,99 Euro im App Store angeboten. Die Videoschnitt-Applikation, die einer der kraftvollsten Kategorie-Kandidaten ist, wird üblicherweise für 29,99 Euro offeriert.

The LumaFusion Fall Sale starts tomorrow! You’ll have until Nov. 30 to get LumaFusion, FCPXML, and Storyblocks at a discount. Be sure to share with any video editors you know! https://t.co/K2RZmBRX3A#LumaFusion #BlackFriday pic.twitter.com/Gx8T5FcuFJ

— LumaTouch 📱🎞 (@LumaTouch) November 24, 2021