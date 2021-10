VideoScenePlayer: App für Multi-Screen-Wiedergabe spielt auch Audiodateien

Der Funktionsumfang des VideoScenePlayer zielt in erster Linie auf den Einsatz bei Präsentationen oder dergleichen ab. Auch unabhängig davon werben allerdings Optionen wie der sogenannte Glasmodus sein, bei dem sich die Transparenz eines abgespielten Videos modifizieren lässt, für die privaten Verwendung. Der Entwicklern will damit verbunden die Möglichkeit bieten, Videos gedämpft im Hintergrund abzuspielen, während man mit anderen Apps hantiert.

Der Entwickler Noriyuki Higa bietet seinen VideoScenePlayer mittlerweile in Version 4.2 an und hat die Anwendung zuletzt unter anderem dahingehend erweitert, dass sie sich auch als Audioplayer nutzen lässt, der visuelle Effekte zur aktuellen Musikauswahl abspielt. Zu den unterstützten Audioformaten gehören beispielsweise mp3, m4a, aif, caf oder wav.

