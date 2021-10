Apple TV+: Neue Trailer für „Macbeth“ und „Puppy Place“

Auf Apple TV+ stehen seit diesem Wochenende die Musikdokumentation „Velvet Underground“ sowie die Kinderserie Puppy Place“ neu für Abonnenten zum Abruf bereit. Zudem gewährt uns Apple einen Ausblick auf das für Januar auf Apple TV+ angekündigte Filmdrama „The Tragedy of Macbeth“.

„The Tragedy of Macbeth“ soll hierzulande unter dem Namen „Macbeth“ erscheinen. Die Produktion kommt am 25. Dezember in die Kinos und läuft vom 14. Januar an auf Apple TV+. In den Hauptrollen der gleichnamigen Tragödie von William Shakespeare sind Denzel Washington und Frances McDormand zu sehen, für Regie und Drehbuch zeichnet Joel Coen verantwortlich.

Musikdoku „Velvet Underground“ angelaufen

„Velvet Underground“ ist eine zweistündige Dokumentation der gleichnamigen Band um Lou Reed und John Cale, die besonders auch für ihre Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Künstler Andy Warhol bekannt war. Der Film reiht sich in die Geschichte der regelmäßig auf Apple TV+ erschienenen Musikdokumentationen wie die „Beastie Boys Story“, die Bruce-Springsteen-Dokumentation „Letter To You“ und „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“ ein und lockt mit seltenem Archivmaterial.

Für Kinder: „Puppy Place“ startet mit 8 Folgen

Mit „Puppy Place“ startet bei Apple eine weitere auf Kinder und Familien ausgerichtete Produktion, die von zwei Geschwistern erzählt, die sich um Hundewelpen kümmern. Hier sind direkte alle acht, jeweils von verschiedenen Hunden handelnden Folgen verfügbar, zu denen Apple jeweils auch ein Trailer-Video veröffentlicht hat.