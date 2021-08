Videoplayer Infuse integriert TMDb für TV-Sendungen

Infuse zeigt jetzt zudem Bilder und Infos zu Darstellern und Mitarbeitern der Produktionsteams an. Ergänzend lassen sich auch weitere Informationen wie etwa andere Werke eines bestimmten Schauspielers, Regisseurs, Autors oder dergleichen abrufen und ansehen. Hierzu kann man entweder auf das Profilbild der betreffenden Person tippen, oder deren Name in die Standardsuche von Infuse eingeben.

Insert

You are going to send email to