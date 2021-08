Safari Technoloy Preview 130: Monterey-Ausblick für Big-Sur-Nutzer

Apple liefert auch mit der aktuellen Version seines Safari Technology Preview wieder einen Stapel an Verbesserungen und Fehlerbehebungen aus. Weiterhin gilt, dass es um Probleme mit Streaming-Diensten zu beheben möglicherweise nötig ist, die Grafikoption „GPU Process:Media“ zu aktivieren. Die Einstellung ist in der Menüleiste des Safari Technology Preview über das Menü „Develop“ und dort im Bereich „Experimental Features“ zu erreichen.

Apple hat sich diesbezüglich nicht nur auf dem Mac, sondern auch auf iOS-Geräten korrigiert. In den Einstellungen der aktuellen Beta-Version von iOS 15 findet sich mittlerweile auch ein Schalter , mit dem sich die Design-Umstellungen – darunter das Verlegen der Eingabeleiste an den unteren Bildschirmrand – zurücksetzen lassen.

Die mit macOS Monterey angekündigte neue Safari-Version sorgt für kontroverse Diskussionen, wie wohl noch kein Safari-Update zuvor. Apple wollte das Erscheinungsbild und die Bedienung des Webbrowsers komplett umkrempeln, hat aufgrund von Kritik auf Anwenderkreisen jedoch wieder die klassischen Safari-Elemente zurückgebracht. In der Folge können Anwender nun in den Einstellungen des Webbrowsers für sich entscheiden, ob sie auf die alte, getrennte Darstellung von Tab-Leiste und Adressfeld setzen, oder die neue Kompakt-Variante bevorzugen.

