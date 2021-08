„Play, Pause, Delete“: Apple startet eigenwillige Werbekampagne

Apple überrascht mit dem Startschuss für eine neue Videoreihe namens „Play, Pause, Delete“. In der ersten Folge stellt sich die Rapperin Coi Leray einer Liste von Apple ausformulierter Fragen.

Bei „Play, Pause, Delete“ müssen sich die Delinquenten ähnlich wie im Partyspiel „Kiss Marry Kill“ zwischen drei vorgegebenen, einem bestimmten Thema zugeschriebenen Begriffen entscheiden. „Play“ ist dabei quasi der Daumen nach oben, „Pause“ steht für die neutrale Mitte und mit „Delete“ ist der entsprechende Begriff direkt aus dem Rennen.

The self-proclaimed biggest purr Coi Leray chooses her favorite venues, her go-to sidekick, and the superpower she can’t wait to delete forever.