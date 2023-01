Videodienst-Marktanteile 2022 mit konstantem Verlauf

Im laufenden Jahr 2023 könnte sich mit Blick auf die Gesamtaufteilung allerdings einiges tun. Zum einen darf man gespannt sein, in wie weit sich Angebote wie Netflix mit Werbung auf den Zuspruch der Nutzer auswirken. Zudem sind mit Paramount+ und vielleicht bald auch HBO Max neue Mitbewerber an Bord.

Blick man auf die Entwicklung der Marktanteile der in Deutschland verfügbaren Videodienste über das gesamte Jahr hinweg, darf sich Disney+ über das größte Wachstum freuen. Der Anbieter konnte von Januar bis Dezember immerhin um drei Prozent zulegen. Bei den restlichen Angeboten hat sich auf zwölf Monate betrachtet so gut wie gar nichts getan. Insbesondere Apple TV+ zeigt sich nach einem kurzen Hoch zu Jahresbeginn als Konstante mit nur kaum messbarem Wachstum zum Jahresende.

An der Spitze haben sich auch über die letzten drei Monate hinweg wieder Netflix und Prime Video ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, wobei Netflix mit einem Prozent Vorsprung knapp den Spitzenplatz behält. Auch Disney+ hält seinen deutlichen Vorsprung gegenüber dem mittlerweile in Wow umbenannten Videoangebot von Sky. Konkret hat sich eigentlich nur am unteren Ende der Skala etwas getan, so konnte RTL+ den Sprung von einem auf nun wieder zwei Prozent machen, dafür ist der Pool der Sonstigen auf nunmehr vier Prozent geschrumpft. Apple TV+ bleibt mit vier Prozent Anteil auf dem fünften Platz nach Sky beziehungsweise Wow.

Insert

You are going to send email to