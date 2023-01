Markteinführung: Die Matter-Steckdosen von Meross sind da

Der auf Smart-Home-Produkte spezialisierte Zubehör-Anbieter Meross bietet über seinen eigenen Online-Shop jetzt die europäische Variante seiner neuen Matter-Zwischensteckdose zum Vorverkauf an. Zahlbar mit Apple Pay. Der Doppelpack wird dabei statt zum Listenpreis von 49,99 Dollar zur Einführung aktuell für lediglich 24,99 Dollar angeboten.



2-für-1-Aktion zur Einführung

Meross nennt als voraussichtlichen Liefertermin den 8. März und führt in den technischen Spezifikationen der neuen Matter-Steckdose mit der Produktkennzeichnung „MSS315“ eine maximale Last von 16A (bei 100-240~ und 50/60Hz) an.

Der Zwischenstecker misst 5 cm x 5 cm x 6,4 cm, versteht sich während der Einrichtung auf die Bluetooth LE-Kommunikation mit iPhone und Co. und bucht sich per WLAN in vorhandene 2.4GHz-Heimnetzwerke ein. Meross gibt dabei an, in diesen zwingend eine IPv6-Netzwerkunterstützung vorauszusetzen. Dies dürfte zwar in fast allen halbwegs modernen Heimnetzwerken der Fall sein, ist aber dennoch erwähnenswert.

Was seine Bedienelemente angeht besitzt der Zwischenstecker lediglich einen An/Aus-Taster, der länger gedrückt werden kann, um den Stecker zurück in seine Werkseinstellungen zu versetzen.

Auslieferung in einem Monat

Matter-Geräte sind grundsätzlich nicht mehr an einen der bisherigen Smart-Home-Standards wie Apple HomeKit, Samsung SmartThings, Amazons Alexa oder Google Home gebunden, sondern verstehen sich auf den Einsatz im Verbund mit allen Diensten. Eingerichtet werden die Geräte mit Hilfe kleiner QR-Codes, die an die HomeKit-Codes Apples erinnern.

Apple selbst hat seine Geräte mit der Ausgabe von iOS 16.2 bereits für die Nutzung von Matter-Geräten vorbereitet, musste Teile des Updates kürzlich jedoch zurückziehen, da dieses für Probleme mit vorhandenen HomeKit-Installationen sorgte. ifun.de berichtete ausführlich: