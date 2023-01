Apple feiert seine Service-Angebote

Zu Apples Spiele-Service Apple Arcade wurden im vergangenen Jahr mehr als 50 neue Spiele hinzugefügt, zudem wurden mehr als 300 Updates für die vorhandenen Titel veröffentlicht. Der Musikdienst Apple Music hat seit dem vergangenen Jahr mehr als 100 Millionen Songs im Portfolio, was allerdings mit auch an den Verträgen mit den Rechteinhabern liegt – dementsprechend findet sich bei konkurrierenden Angeboten eine vergleichbar große Auswahl an Songs.

Cue bestreitet seinen Jahresrückblick mit zum Teil durchaus imposanten Zahlen. So freue sich etwa der inzwischen in 175 Ländern und Regionen verfügbare App Store über im Schnitt mittlerweile knapp 93 Millionen Besucher pro Tag.

Insert

You are going to send email to