Video: Wenn Microsoft macOS gestaltet hätte

Eine mögliche Antwort hat der Gestalter jetzt mit Adobe XD, Adobe Illustrator und Adobe After Effects visualisiert und zeigt in seinem Konzept-Video „macOS Redmond“ was wohl ähnlich, und was ganz unterschiedlich wäre.

Zwei Minuten zum Schmunzeln. Der Interface-Designer Kamer Kaan Avdan hat sich die Frage gestellt, wie Apples macOS-Betriebssystem aussehen würde, wenn dieses nicht in Cupertino sondern in Redmond das Licht der Welt erblickt hätte.

Insert

You are going to send email to