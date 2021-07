iCloud Mail: Apple kämpft mit großflächigem Ausfall

Gerade Probleme damit frisch verfasste E-Mails zu versenden oder neue Nachrichten zu empfangen? Abhilfe haben wir noch keine, dürfen aber schon mal ein erleichterndes „Es liegt nicht an euch!“ in die Runde rufen.

Seit einer guten Stunde hat Apple, den hier einlaufenden Leser-Hinweisen nach zu urteilen, mit einem recht großflächigen E-Mail-Ausfall zu kämpfen, der seit wenigen Minuten auch auf der offiziellen System-Status-Seite verzeichnet ist.

Hier meldet Apple, dass betroffene Anwender bereits seit 15:09 Uhr nicht auf ihre iCloud-E-Mails zugreifen können und damit nicht mehr unter den von Apple angebotenen Endungen @mac.com, @me.com oder @icloud.com erreichbar sind.

Fehler auch im Web

Die Zugriffsprobleme auf die Mailboxen existieren dabei nicht nur beim Versuch, diese über Apples Mail-App auf Mac, iPhone oder iPad abzurufen, sondern auch beim Webzugriff über www.icloud.com/mail. Hier stoppt der Ladevorgang mit der Fehlermeldung „iCloud encountered an error while trying to connect to the server“ was das Ausweichen auf den Webbrowser – ein Trick der bei iCloud-Ausfällen fast immer hilft – diesmal nicht möglich macht.

In letzter Zeit häufiger mit Problemen

Apples iCloud-Dienste haben in den vergangenen Wochen häufiger mit Problemen und Ausfällen zu kämpfen, die immer wieder zu verzögerten E-Mail-Zustellungen und Abruf-Fehlern geführt haben.

Der letzte große Ausfall zog Ende März zahlreiche iCloud-Dienste wie Mail, iCloud Drive, Game Center und iMessage so sehr in Mitleidenschaft, dass viele Services gar nicht oder nur mit großen Einschränkungen genutzt werden konnten.

Apple verzichtet dabei grundsätzlich auf sogenannte Post-Mortem-Einträge, die betroffene Anwender über Fehlerquellen und Hintergründe vergangener und akuter Systemausfälle informieren.