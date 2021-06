Video-Überblick: Microsoft stellt Windows 11 vor

Die neue Generation von Windows bietet zudem eine verbesserte Touch-, Pen- und Sprachbedienung. Auf Tablets ohne Tastatur sind die Symbole in der Taskleiste in einem größeren Abstand zueinander angeordnet. Fenster lassen sich leicht verschieben oder in der Größe ändern. Auf Tablets ohne Tastatur kann Windows 11 zudem über Gesten bedient werden. Beim Arbeiten mit einem Pen erhalten Nutzer fortan haptisches Feedback in Form von Vibrationen, während sie klicken, skizzieren oder schreiben. Windows 11 kommt mit einer verbesserten Spracheingabe; es kann automatisch Satzzeichen setzen und Sprachbefehle ausführen.

Angefasst haben Microsofts Gestalter so ziemlich alles. Vom neuen Startbutton, über die Taskleiste, bis hin zu Sounds, Schriftarten und Symbolen. Das Startmenü befindet sich fortan in der Mitte der Taskleiste und nutzt die Cloud sowie Microsoft 365, um die zuletzt verwendeten Dateien anzuzeigen – auch wenn diese zuvor auf einem iOS-Gerät geöffnet wurden.

Zeit für einen Blick über den Tellerrand. Microsoft hat heute offiziell angekündigt was durch einige Leaks Vorfeld der Betriebssystemvorstellung bereits erwartet wurde: Das in weiten Teilen deutlich aufgefrischte Betriebssystem Windows 11 .

