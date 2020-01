Video-Türklingel von Anker kommt im Februar nach Deutschland

Anker will seine im Sommer angekündigte Videotürklingel Eufy Security Video Doorbell von Februar an auch in Deutschland anbieten. Die Sicherheitslösung mit app-Anbindung soll hierzulande für 169,90 Euro erhältlich sein. Im Lieferumfang ist ein drahtloser Gong enthalten.

Voraussetzung für die Installation der Türklingel von Eufy sind allerdings vorhandene Klingeldrähte inklusive der Stromversorgung durch einen Klingeltrafo. Ob der Hersteller zusätzlich eine drahtlose Variante anbieten wird, wie wir es beispielsweise von Ring kennen, steht offen.

Die Eufy-Türklingel wird mit 4 GB integriertem Speicher ausgeliefert, dies ist dem Hersteller zufolge ausreichend für das Speichern von bis zu 900 Videos mit jeweils 30 Sekunden Länge. Optional kann dies durch die Anbindung an Cloud-Speicher erweitert werden.

Die integrierte Kamera kann Personen von anderen Objekten wie beispielsweise Tieren unterscheiden und ist somit auch in der Lage, über Bewegungen vor der Haustür zu informieren. Ein eingebautes Mikrofon und Lautsprecher erlauben die Kommunikation mit vor der Tür stehenden Personen.

Die Eufy Security Video Doorbell unterstützt ab Werk Amazon Alexa und den Google Assistant. Über die Unterstützung von HomeKit schweigt sich der Hersteller bislang aus. Eigentlich wurde erwartet, dass die Video-Türklingel von Anker als eines der ersten Produkte mit Unterstützung für HomeKit Secure Video auf den Markt kommt. Im Moment ist noch nicht einmal klar, ob bzw. wann die Kamera HomeKit an sich unterstützt.