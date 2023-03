Video Super Resolution: Microsoft Edge wertet Videos auf

Das Experiment wird derzeit nur einem sehr kleinen Kreis von Testern zur Verfügung gestellt. Zum einen Müssen interessierte Anwender GPUs von Nvidia (RTX 20/30/40 Series) oder AMD (RX5700-RX7800 Series) besitzen, zum anderen müssen diese die Canary-Ausgabe des Edge-Browsers nutzen. Und selbst dann bietet Microsoft die neue Funktion nur 50 Prozent der in Frage kommenden Anwendern an.

Insert

You are going to send email to