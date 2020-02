Video: iPad-Zauberer Simon Pierro im Gespräch

Auf ifun.de erstmals im Sommer 2011 mit einem Zweizeiler und seiner „exklusiven Vorschau auf iOS 5“ vertreten, ist Simon Pierro inzwischen weltweit als iPad-Zauberer bekannt.

Wie es dazu gekommen ist und was genau sein neues Genre der Magie definiert, hat der Entertainer jetzt im Gespräch in der Landesschau Baden-Württemberg erklärt. Als Studio-Gast spricht Pierro über seine iPad-Zaubereien, zeigt Tricks mit Affen und gibt Einblicke in seinen Alltag mit Apples Tablet.

Die unverbindlichen zehn Minuten haben wir unten eingebettet – das Video steht zudem in der SWR-Mediathek bereit.