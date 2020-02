Teufel Raumfeld: Spotify-Wiedergabe von kostenlosen Accounts jetzt möglich

Der Berliner Lautsprecher-Fertiger Teufel bietet fortan an, was die Multiroom-Experten von Sonos bereits seit dem vergangenen November gestatten.

Nutze ab sofort Spotify auf allen Teufel Streaming Geräten der 3. Generation gratis. https://t.co/HD7BX5eARH Hol dir einen kostenlosen Spotify Account auf https://t.co/H2pSqXTMfC und logge dich mit deinen Zugangsdaten in der Teufel Raumfeld App oder direkt in der Spotify App ein. pic.twitter.com/t0UATqlDK6

Kunden können auf ihren Lautsprechern ab sofort auch die Integration (und anschließende Musikwiedergabe von) kostenlosen Spotify-Accounts vornehmen. Einsteiger können sich dazu im Support-Portal des Anbieters belesen. Teufel erklärt hier unter der Überschrift „SPOTIFY FREE CONNECT“ die Ersteinrichtung,

Lust auf neue Musik? Nutze ab sofort Spotify auf allen Teufel Streaming Geräten gratis (gilt für die dritte Generation: Teufel One S, One M, Stereo M, Stereo L und Cinebar Lux). Hol dir einen kostenlosen Spotify Account auf spotify.com und logge dich mit deinen Zugangsdaten in der Teufel Raumfeld App oder direkt in der Spotify App ein. Schon geht’s los. Für Spotify Premium ist natürlich weiterhin ein monatliches Abonnement notwendig.