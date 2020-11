Verkaufsstart für Xbox Series X und neuen Wireless Controller

Die Xbox Series X ist von heute an erhältlich. Wer die neue Microsoft-Konsole allerdings nicht schon im September vorbestellt hat, sollte seine Hoffnungen dämpfen. Zumindest aktuell können die von Microsoft genannten Händler, darunter Amazon und MediaMarkt, die Produktneuheit nicht ab Lager liefern. Wir gehend davon aus, dass sich im Laufe des Tages noch konkretere Angaben zu den mit einer Bestellung verbundenen Wartezeiten abrufen lassen.

Mit der neuen Xbox – genau genommen sind es ja zwei Modelle, die Xbox Series X und die Xbox Series S – läuft Microsoft Sony zumindest für kurze Zeit den Rang ab. Die ebenfalls neue Konsole PlayStation 5 kommt nämlich erst nächste Woche in den Handel. Sony hat den 19. November als Termin für den Verkaufsstart angesetzt und vorab auch mitgeteilt, dass der Einzelhandel die Konsole am ersten Tag nicht auf Lager haben wird, sondern der Verkauf zu Beginn nur online erfolgt.

Beide neue Spielekonsolen werden von Beginn an mit Apples Apple-TV-App ausgestattet sein und damit verbunden die Möglichkeit bieten, auf das Video-Unterhaltungsprogramm von Apple, hier insbesondere natürlich auch auf den Videodienst Apple TV+ zuzugreifen. Microsoft lässt diesbezüglich auch Besitzer des Vorgängermodells nicht hängen und stellt die Software-Erweiterung von heute an auch für die ältere Xbox One bereit.

Die Xbox Series X markiert das Flaggschiff in der neuen Konsolengeneration von Microsoft. Das 499,99 Euro teure Gerät ist mit einem Terabyte SSD-Speicher und einem Hauptprozessor mit 12 Teraflops Rechenleistung ausgestattet. Microsoft verspricht auf dieser technischen Basis Gaming mit mit bis zu 8K-Auflösung und 120 Bildern pro Sekunde. Die weniger leistungsfähige und wohl auch kurzfristiger erhältliche Xbox Series S soll dem Hersteller zufolge zum Preis von 299,99 Euro die Option auf einen günstigen Einstieg in das Gaming der nächsten Generation darstellen.

Neuer Xbox Wireless Controller erhältlich

Den Verkaufsstart der neuen Microsoft-Konsole begleitend bietet Microsoft von heute an auch den neuen Xbox Wireless Controller in den Farben Schwarz, Weiß und Blau an. Im Gegensatz zur Konsole selbst ist der neue Microsoft-Controller bereits ab Lager zum Preis von 58 Euro erhältlich.