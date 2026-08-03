vzbv kritisiert Tarifsystem
Verbraucherzentrale: Beworbene Bahnpreise fast unauffindbar
Der Verbraucherzentrale Bundesverband nimmt die Preisstruktur der Deutschen Bahn erneut ins Visier. Eine Langzeituntersuchung des vzbv kommt zu dem Ergebnis, dass die von der Bahn beworbenen günstigen Sparangebote bei Fahrten tagsüber häufig nicht zu den angezeigten Konditionen verfügbar sind.
Auf ihrer Webseite wirbt die Bahn gerne mit attraktiven Preisen
Für Reisende heißt das: Wer ein günstiges Ticket sucht, muss nicht nur früh buchen, sondern oft auch viel Zeit und Geduld mitbringen. Die Untersuchung stützt sich auf ein skriptbasiertes Preismonitoring zwischen dem 1. Juni 2024 und dem 30. April 2026.
Erfasst wurden täglich die günstigsten verfügbaren Direktverbindungen zwischen Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main. Insgesamt kamen über 690 Erhebungstage 289.154 Verbindungsabfragen zusammen. Berücksichtigt wurden Fahrten in der 2. Klasse, jeweils tagsüber mit Abfahrt zwischen 7 und 19 Uhr sowie mit kurzfristiger, mittelfristiger und langfristiger Buchung.
Super Sparpreis oft nur außerhalb üblicher Zeiten
Nach Angaben des vzbv lagen die günstigsten erhobenen Super Sparpreise für Fahrten tagsüber an 76 Prozent der untersuchten Erhebungstage über dem jeweils beworbenen Angebot. Die Abweichungen fielen dabei sehr unterschiedlich aus. Die beobachteten Ticketpreise lagen zwischen 15 und 157 Prozent über dem Preis, mit dem die Bahn tagesaktuell auf ihrer Webseite warb. Nur an 24 Prozent der Tage entsprachen die gefundenen Preise dem beworbenen Super Sparpreis oder lagen darunter.
Die Verbraucherzentrale kritisiert daran vor allem die Planbarkeit. Wer die Preislogik nicht kennt, sucht länger und zahlt im Zweifel mehr. Die Ergebnisse passen zu einem grundsätzlichen Problem, das Verbraucherschützer der Bahn schon länger vorhalten: Der Zugang zu günstigen Tickets ist für viele Kunden nicht nur eine Preisfrage, sondern auch eine Frage der Bedingungen. Erst im vergangenen Jahr hatte der vzbv vor Gericht erreicht, dass der Kauf vergünstigter Fahrkarten nicht zwingend an die Angabe persönlicher Kontaktdaten gekoppelt werden darf. Das entsprechende Urteil zur Datenabfrage bei Sparpreis-Tickets ist inzwischen nicht mehr anfechtbar.
Früh buchen kann helfen, vielleicht
Die Untersuchung bestätigt bekannte Faustregeln, liefert aber zugleich konkrete Größenordnungen. Günstiger reisen Kundinnen und Kunden laut vzbv vor allem zu Wochenbeginn oder an Samstagen, zum Jahresbeginn, zu Randzeiten am frühen Morgen oder Abend sowie bei langfristiger Buchung. Ideal sei demnach eine Buchung etwa zwölf Wochen im Voraus.
Wie deutlich sich der Zeitpunkt auswirken kann, zeigt ein Vergleich der Super Sparpreise: Bei den untersuchten Strecken lagen kurzfristig gebuchte Tickets knapp dreimal so hoch wie langfristig gebuchte Fahrkarten. Der vzbv beziffert den Unterschied mit 180 Prozent. Wer erst kurz vor der Reise bucht, bekommt also nicht nur weniger Auswahl, sondern trifft auch auf ein spürbar anderes Preisniveau.
Beim Fahrplanwechsel 2025/2026 hatte die Bahn angekündigt, auf Fahrpreiserhöhungen zu verzichten. Die Untersuchung bestätigt dies nach Darstellung der Verbraucherzentrale zwar grundsätzlich, zeigt aber je nach Strecke und Buchungszeitraum deutliche Unterschiede.
Vor allem bei Sparangeboten stiegen die erhobenen Preise vom ersten Quartal 2025 zum ersten Quartal 2026 teilweise deutlich. Mittelfristig gebuchte Super-Sparpreis-Tickets verteuerten sich über die untersuchten Strecken hinweg um 36 Prozent. Je nach Strecke beobachtete der vzbv sogar Steigerungen von bis zu 111 Prozent.
Dieses undurchsichtige Preismodell hält mich immer wieder vom Bahn fahren ab.
Von der Zuverlässigkeit ganz zu schweigen …
Flugzeug oder Auto sind transparent?
Du kannst 100% sparen und nicht mit der Bahn fahren …. :)))
Aber nur, wenn du die Strecke dann per Anhalter zurücklegst. Denn selbst zu Fuß oder mit dem Fahrrad fallen enorme Verpflegungskosten für die Strecke Hamburg – München an. ;)
Oder das Auto nehmen…
Seit wann hat die Bahn Interesse an Kunden?
Im internationalen Vergleich ist die Bahn ein Witz, wie ich finde.
Nächster Halt: Polemik Zentrum.
Statt ständiger Steuergeschenke an Autofahrer bitte das Geld in den ÖPNV investieren und langfristig den Umstieg sichern. Dann kann es auch bald Mobilität für alle geben.
Also 1 Euro pro Tag pro Person unabhängig von Zone, Alter, Entfernung und Art des Zuges.
Wäre zumindest mal ein Anfang klimapolitischer und sozialverträglicher Politik.
Nichts rechtes wählen hilft da.
Wenn man eine funktionierende Bahn hätte – ja.
Mit der DB ist jeder Cent verschenktes Geld, das niemals dort landet, wo es hin müsste.
Warum soll meiner Hände Arbeit finanzieren, was Du Dir leisten willst?
Naja, durch die Preise versucht die Bahn halt auch die Massen an Reisende zu steuern. Und wer direkt den Best-Preis Button oben rechts nutzt, sieht die günstigen Preise sofort. Es wird ja nirgendwo angegeben, zu welcher Zeit diese gelten.
Ich finde, die Verbraucherzentrale macht es sich oft immer zu einfach.
Aber im Ausland ist auch nicht immer alles so perfekt wie alle sagen. Auch oft Zug Ausfälle. In GB Horrorpreise für Reisen mit der Bahn.
Die Politik als Eigentümer macht aber auch nichts dagegen – außer meckern.
Vielleicht verstehe ich dich falsch, aber wenn man den Bestprice Button nutzt, dann erscheint doch darunter eine Timeline, an der man ablesen kann welcher Preis zu welcher Zeit gilt.
Gerade im direkten Umland von Deutschland ist die Bahn ÜBERALL besser als die DB.
Auch die Preise sind, im vergleich zum Lohn, sehr gut + der Zug kommt pünktlich dort an, wo er ankommen soll.
+1 so ist es. Hier wird oft Halbwissen und Internetweisheit von sich gegeben.. ich fahre viel Bahn, und ja es gibt viel zu kritisieren dort.. aber die Preise sind ok, wenn man gut plant. Für spontan-Reisende aber uninteressant.. das wäre etwas, sich näher anschauen könnte
Verstehe die Aufregung nicht. Die Nachfrage bestimmt den Preis. Und wenn die Bahn ihre ICE zu höheren Preisen vollbekommt wären sie dumm wenn die es nicht machen würden. Viele vergessen immer das die Bahn privatisiert ist, und der Bund erwartet das sie möglichst Gewinn einfährt. 100 % der Aktien sind im Besitz des Bundes – die DB selbst ist aber ein auf Gewinn verpflichtetes Unternehmen.
Generell finde ich das Bahn Bashing immer seltsam – alle meckern und schimpfen, und trotzdem hat die DB wieder einen Fahrgastrekord im Fernverkehr.
Ich bin regelmäßiger Bahnfahrer, und mich nervt das ständige Gemecker. Es ist wie es ist – und Verbesserungen dauern eben!
Auch das Bonusprogramm für Punkte wurde noch unübersichtlicher gestaltet und letztendlich bekommt man mehr Punkte zahlen seit diesem Monat.
Warum dieser ganze Dreck mit Bahncard 25,50, 100, Bestpreis, Super-Sparpreis etc. Macht das Bahnfahren doch nur kompliziert. Die sollten einen Einheitspreis pro km nehmen und in Fernverkehrszügen zwingend Platzreservierung vorschreiben. Dann gibt es keine überfüllten Züge mehr, die neben der Unpünktlichkeit, kaputten Toiletten, spontanen Bahnsteig- und Zugreihungsänderungen und Ausfall von Speisewagen und Klimaanlage das Hauptärgernis sind.
„Wie deutlich sich der Zeitpunkt auswirken kann, zeigt ein Vergleich der Super Sparpreise: Bei den untersuchten Strecken lagen kurzfristig gebuchte Tickets knapp dreimal so hoch wie langfristig gebuchte Fahrkarten.“
Und was soll daran jetzt die Neuigkeit sein? Das ist ja genau der Sinn von Yield-Management (neben der Auslastungssteuerung). Und das ist bei Airlines genau so.
Natürlich kann man das Preisniveau kritisieren – aber bitte ohne das als neuen Skandal in den Medien darzustellen.
Beim Bahnfahren kann man in der Tat am besten bzw. nur sparen, wenn man lange im Voraus bucht spätabends an Wochentagen fährt. Dann kostet eine ICE-Fahrkarte Siegburg-München auch mal unter 25€, 1. Klasse ohne Bahncard.
Und die Preise steigen manchmal schnell. Eine Fahrkarte für Mitte August, die Sonntagnachmittag noch 44€ kostete, kostete am Abend schon 52€.