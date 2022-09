Verbot von Pornhub, YouPorn und MyDirtyHobby bestätigt

Nachdem die Landesmedienanstalt den EU-Mitgliedstaat Zypern hinreichend in die Maßnahmen eingebunden hatte, musste sie auch nicht die (ungewisse) Umsetzung einheitlicher Jugendschutzvorschriften in Zypern abwarten. Wenn ein Mitgliedstaat sich für andere Schutzmodalitäten als ein anderer Mitgliedstaat entscheidet, kann das keinen Einfluss auf die Beurteilung der Verhältnismäßigkeit der jeweiligen nationalen Bestimmungen haben. Vielmehr müssen die Beeinträchtigungen der zypriotischen Anbieter in ihrer unionsrechtlichen Dienstleistungsfreiheit im Hinblick auf den hohen Stellenwert des Jugendschutzes zurücktreten.

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat die Eilanträge der Betreiber auch in zweiter Instanz abgewiesen. Man habe ob der Tatsache, dass die inhaltliche Entscheidung bei der Aufsicht über Telemedien-Angebote allein der von den Ländern eingerichteten Kommission für Jugendschutz zugewiesen ist, keine Bedenken. Diese Praxis verstoße weder gegen das Bundesstaats- noch das Demokratieprinzip. Auch spiele das Herkunftsland der Angebote – in diesem Fall mit Zypern sogar ein EU-Mitgliedsstaat – keine Rolle:

Insert

You are going to send email to